Manuel Neuer dit que Philippe Coutinho peut être la solution aux problèmes de Barcelone

Cela fait quelques jours que le Bayern Munich a envoyé sans effort Barcelone au Camp Nou, et les Catalans semblent toujours être en désarroi. Sans un nouveau match pour les distraire (le Barça ne joue contre Grenade que lundi), l’échec de la Ligue des champions en milieu de semaine continue de hanter Ronald Koeman et son équipe. Des discussions sur des changements de direction ont émergé depuis la défaite, Joan Laporta étant considéré comme un critique du style d’entraînement du Néerlandais.

Heureusement pour Koeman, il peut faire appel aux conseils d’un homme qui a regardé Barcelone de plus près que quiconque lors du match 3-0 – Manuel Neuer. Le capitaine du Bayern était essentiellement un spectateur honoré de ce match, car le Barça s’est à peine approché de son but. Cependant, Neuer a estimé qu’un certain joueur a donné au Barca plus d’avantage lorsqu’il est entré en jeu. Par coïncidence, ce même joueur était son coéquipier au Bayern l’année dernière.

“Si le Barça veut s’améliorer, il devrait mettre davantage Coutinho”, a déclaré Neuer (via Maria Garrido). “J’ai ressenti plus de peur quand il est entré en jeu et a essayé de marquer un but contre moi. Je le connais très bien et je connais son talent, car nous étions coéquipiers quand il était au Bayern et à l’entraînement, nous avons joué les uns contre les autres.

Le match contre le Bayern était en fait le premier retour de Coutinho après une très longue absence pour blessure, et Neuer a raison – le Brésilien était BEAUCOUP plus menaçant que l’attaquant néerlandais Luuk de Jong, qu’il a remplacé. Coutinho n’a pas eu la vie facile depuis qu’il a quitté Liverpool, étant inadapté au Bayern et à Barcelone malgré un salaire très élevé. Cependant, à 29 ans, il a encore une chance de relancer sa carrière dans la capitale catalane, surtout maintenant que Leo Messi et Antoine Griezmann, les principaux prétendants à son poste de milieu de terrain offensif préféré, ont maintenant quitté le club.

Koeman suivra-t-il les conseils de Neuer et donnera-t-il un rôle plus important à Coutinho cette saison ? Il n’a probablement pas le choix, étant donné que les options d’attaque du Barca sont minces en ce moment. Après, ce sera au Brésilien de tirer le meilleur parti de ses chances. Il a du talent, mais peut-il livrer avec des performances ?