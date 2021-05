Manuel Neuer du Bayern Munich écoutera son corps alors qu’il terminera sa carrière

Il y a quelques saisons à peine, il y avait des gens qui avaient déjà radié le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer.

Après une autre excellente saison, cependant, Neuer a prouvé que ces sceptiques avaient tort et semble être prêt pour au moins deux autres saisons de jeu de haut niveau.

«Je suis en bonne santé, heureux et en forme. Et j’ai besoin de moi, je peux ressentir ce retour de l’équipe », a déclaré Neuer dans une interview avec Welt. «C’est pourquoi je l’apprécie beaucoup. Tant que c’est le cas, je veux continuer à jouer. »

Manuel Neuer s’engage à jouer au plus haut niveau.Photo d’Alexander Hassenstein / .

La stratégie de Neuer pour s’assurer qu’il peut prolonger sa carrière le plus longtemps possible est assez simple: prendre soin de lui-même physiquement et laisser son corps dicter ce qu’il peut et ne peut pas faire.

«Il faut écouter son corps, la santé est un facteur important. Il est difficile de donner un âge (pour la retraite) », a déclaré Neuer. «De toute façon, je ne veux jamais avoir l’impression de m’entraîner dans une saison.»

Même avec cette concentration accrue sur ce qu’il ressent, il n’y aura probablement pas assez de temps de jeu disponible pour apaiser le remplaçant Alexander Nubel, qui veut 12 à 18 matchs sur le terrain la saison prochaine.