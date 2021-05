Manuel Neuer du Bayern Munich félicite Alisson Becker de Liverpool pour le vainqueur du temps d’arrêt

Juste au moment où la Premier League et, plus précisément, les fans de Liverpool pensaient avoir tout vu, le gardien Alisson Becker a marqué une tête à la 95e minute pour donner à Liverpool une victoire absolument cruciale 2-1 contre West Bromwich Albion aux Hawthorns pour garder leurs quatre meilleurs espoirs en vie. .

Le gardien avait parcouru un coup de pied de coin au dernier point pour jeter un corps supplémentaire dans la surface et il n’était tout simplement pas suivi par la défense de West Brom, le laissant grand ouvert pour une tête finement prise à la place de Trent Alexander-Arnold dans -swinger. Liverpool était sans doute la meilleure équipe contre une équipe des Baggies déjà reléguée, mais si Alisson n’avait pas surgi avec ses derniers héros, l’équipe de Jurgen Klopp aurait probablement dû accepter une place en Ligue Europa ou en Ligue de conférence.

Le but d’Alisson a envoyé des ondes de choc dans les médias sociaux du monde du football et Manuel Neuer du Bayern Munich s’est même rendu sur les réseaux sociaux pour féliciter le Brésilien pour son dernier vainqueur (Liverpool Echo). «Quel objectif mon ami», a-t-il publié sur son histoire Instagram peu de temps après le coup de sifflet final aux Hawthorns.

Au-delà du simple soutien de son ami sur les réseaux sociaux, . rapporte que Neuer a échangé des messages de félicitations avec Alisson dans un esprit d’admiration mutuelle. «Je l’ai félicité et nous avons échangé quelques messages. Chaque gardien rêve de marquer le but gagnant. Habituellement, vous êtes en retard lorsque le gardien de but arrive, mais Liverpool a dû gagner pour se qualifier pour la Ligue des champions bien sûr. Phénoménal. Quel en-tête incroyable. Je suis tellement content pour lui. C’est un gars très gentil et facile à vivre. Il mérite ce moment.

Nous avons déjà vu des gardiens marquer en Premier League. Tim Howard l’a fait pour Everton, Asmir Begovic l’a fait pour Stoke City, même Brad Friedl l’avait fait pour Aston Villa. Le but d’Alisson, cependant, avait tellement d’implication en ce qui concerne la saison totale de Liverpool – et le faire avec presque la dernière touche du football était vraiment autre chose. Vous ajoutez à cela le grand nombre d’émotions auxquelles il a été confronté au cours des deux derniers mois avec la mort tragique de son père et la naissance d’un enfant et cela le rend d’autant plus spécial. Il était visiblement ému pendant les célébrations des buts et après le coup de sifflet à plein temps, à juste titre. Des moments comme celui-ci dans le football ne se produisent pas trop souvent, mais quand ils le font, c’est vraiment autre chose.

Même John Lithgow adorait ça!