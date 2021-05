Manuel Neuer du Bayern Munich manquera Hermann Gerland et Miroslav Klose

Le gardien de but du Bayern Munich, Manuel Neuer, sait que les choses seront différentes au cours de la saison 2021/2022 et que l’absence des entraîneurs adjoints Hermann Gerland et Miroslav Klose laissera sûrement un vide dans l’équipe.

«Bien sûr, c’est une perte, nous travaillons ensemble depuis longtemps. Ça fait mal de les voir partir. L’expérience que Hermann Gerland n’apporte à personne d’autre n’a », a déclaré Neuer à Welt. «Il s’est toujours occupé des jeunes joueurs. Certains, qui sont désormais des joueurs de la première équipe établis, ont bénéficié de lui. Puisque nous venons tous les deux de la région de la Ruhr, nous avons une relation très spéciale.

Neuer a également apprécié le travail de Klose avec l’équipe.

«J’ai joué avec Miro pendant des années. J’ai toujours aimé travailler avec lui », a déclaré Neuer. «Miro est très méticuleux et a bien travaillé dans l’équipe d’entraîneurs.»

Avec Julian Nagelsmann aux commandes, ce sera une nouvelle ère au Bayern Munich avec de nouveaux entraîneurs et de nouveaux joueurs. Pourtant, Neuer est optimiste quant à l’avenir.

“Julian rencontrera de grandes personnalités ici, il peut s’attendre à cela”, a déclaré Neuer. “Le passage au FC Bayern est un grand pas en avant, mais nous allons l’aider.”