Manuel Neuer du Bayern Munich nominé pour le prix du gardien de but de l’année de la FIFA

Le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, se sent en quelque sorte comme le meilleur de sa génération – et sous-estimé en même temps.

Peut-être que le statut de Neuer semble sous-estimé parce qu’il est généralement si bon que vous ne mentionnez vraiment que les rares cas où il fait une erreur. En termes simples, Neuer rend la tâche difficile à réaliser.

L’excellence continue de Neuer en 2021, cependant, n’a pas été négligée par la FIFA. Le capitaine du Bayern Munich est l’un des trois joueurs en lice pour le prix du « Gardien de l’année ».

Abendzeitung a capturé les détails du concours de Neuer pour le prix :

Outre Neuer, le champion d’Europe italien Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain et le Sénégalais Édouard Mendy du Chelsea FC, vainqueur de la Ligue des champions, figurent parmi les trois premiers. Neuer avait déjà remporté le titre l’an dernier et s’était imposé face à Alisson Becker (Liverpool FC) et Jan Oblak (Atlético Madrid).