Manuel Neuer du Bayern Munich offre un geste chaleureux à un supporter brésilien

La photo dit tout. Le capitaine et gardien du Bayern Munich a fait la fête aux supporters après l’affrontement contre Benfica.

L’œil de la femme de 35 ans a attiré l’affiche d’un fan voyageant depuis le Brésil et lui a accordé son souhait de recevoir sa chemise. De nombreux fans de football au Brésil ont vu leurs rêves respectifs se briser à domicile en voyant leur équipe succomber à un 7-1 martelé par l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014. La récente finale de la Ligue des champions 2020 a vu leur plus grande star Neymar manquer de peu l’UCL, grâce, encore une fois, à Neuer and co.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Neuer a concrétisé la demande du fan :

Nous savons que le football pénètre dans les cœurs du monde entier, mais il est encore assez difficile d’imaginer – du point de vue de la rivalité – un fan du Brésil nourrissant autant d’amour pour un Bayern et un joueur allemand et Manuel Neuer en plus de cela. Je pense que c’est ce qui rend ce jeu magnifique. Le geste de Neuer réitère que les fans passent toujours en premier et que leur soutien est ce qui rend tout cela possible.