Manuel Neuer du Bayern Munich pense que la concurrence sur la ligne de fond sera féroce la saison prochaine

Le gardien du Bayern Munch, Manuel Neuer, a accordé plus de buts cette saison que jamais auparavant.

Au total, Neuer a accordé 55 buts en 42 apparitions dans toutes les compétitions cette saison. Le joueur de 35 ans a enregistré 14 feuilles blanches, mais a souvent été victime d’une défense bâclée et incohérente de la ligne de fond du Bayern Munich.

Ce corps défensif connaîtra cependant un redémarrage pour la saison à venir.

David Alaba et Jerome Boateng ont quitté le club, tandis que Dayot Upamecano et Omar Richards ont été signés. De plus, les Bavarois pourraient voir le retour des espoirs prisés Chris Richards et Lars Lukas Mai à Säbener Straße – si le duo n’est pas vendu ou prêté.

Manuel Neuer sait que l’unité défensive aura un nouveau look la saison prochaine.Photo de TF-Images / .

Avec tout ce changement – ​​y compris un rôle plus important et plus cohérent pour Lucas Hernandez et la possibilité d’une nouvelle formation sous Julian Nagelsmann – Neuer sait que la jockey pour le temps de jeu sera plus compétitive que jamais parmi les défenseurs.

“Chaque départ est une opportunité pour une nouvelle ère”, a déclaré Neuer dans une interview avec le site Web du club. « Au FC Bayern, nous avons toujours les compétences pour former une équipe défensive de haut niveau. Ce sera un défi. La compétition pour les places sera très intéressante.

L’intrigue fascinante pour les défenseurs est de voir quelle formation Nagelsmann dirigera. S’il opte pour un back-trois, nous pourrions voir les rôles de certains joueurs évoluer dans une direction différente et potentiellement voir d’autres joueurs se voir offrir plus d’opportunités.