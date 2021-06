Manuel Neuer du Bayern Munich ravi d’avoir autant de coéquipiers avec l’Allemagne

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, a couronné une saison de club réussie en aidant les Bavarois à remporter une 9e Meisterschale consécutive, mais l’attention du gardien de but s’est immédiatement tournée vers l’équipe nationale allemande une fois la saison de Bundesliga terminée.

Neuer, comme beaucoup de ses coéquipiers du Bayern Munich, représentera l’Allemagne aux Championnats d’Europe et les garçons attendent avec impatience la compétition.

« Il y a une énorme attente. Nous attendons tous l’Euro depuis plus longtemps que d’habitude », a déclaré Neuer dans une interview accordée au site Internet du club. « Nous espérons que nous pourrons être en forme pour le tournoi et que tous les joueurs sont en forme. »

Neuer sait que l’Allemagne aura du pain sur la planche contre certaines des meilleures équipes nationales comme la France et le Portugal.

Manuel Neuer pense qu’avoir autant de Bayern Munich sera un coup de pouce pour l’Allemagne. Photo par Alexander Hassenstein/.

« Nous ne sommes définitivement pas les grands favoris. Nous étions dans cette situation en 2010 lorsque j’ai joué mon premier tournoi majeur avec l’équipe nationale », a déclaré Neuer. « Personne n’attendait vraiment grand-chose de l’Allemagne. Mais nous avons battu l’Angleterre et l’Argentine et n’avons été battus que de peu en demi-finale par l’Espagne. Je pense que nous pouvons également surprendre quelques personnes cette année et réaliser quelque chose avec notre équipe. Nous sommes très ambitieux, motivés et voulons atteindre le maximum.

Même contre de fortes chances, Neuer aime les chances de l’Allemagne compte tenu du groupe central centré sur le Bayern Munich.

« Surtout quand l’équipe nationale a réussi, il y a toujours eu un certain nombre de joueurs du FC Bayern dans l’équipe. Nous l’avons aussi maintenant. Il est important de se familiariser avec les processus sur le terrain, c’est donc toujours une bonne chose lorsque vous êtes déjà bien entraîné », a déclaré Neuer. «Nous rencontrerons quelques coéquipiers lors du match d’ouverture contre la France à l’Allianz Arena. Ce sera comme un match à domicile pour nous tous.

De plus, l’Allemagne jouera à ses matchs de phase de groupes à Munich – ce qui renforce encore plus ce sentiment de «rester à la maison».

“Nous avons notre base à Herzogenaurach et nous n’aurons pas à parcourir de longues distances pour se rendre aux jeux”, a déclaré Neuer. « On peut bien se préparer, on connaît les conditions. C’est donc un petit avantage psychologique.