Manuel Neuer du Bayern Munich revient sur la 100e sélection allemande

in

La star du Bayern Munich Manuel Neuer a décroché sa 100e sélection lors de la victoire 7-1 de l’Allemagne sur la Lettonie et le gardien de but est toujours sous le choc.

« C’est incroyable pour moi. Il y a des amis qui sont avec nous depuis le début. Beaucoup de joueurs aussi. C’est incroyable que je sois maintenant à trois chiffres », a déclaré Neuer (tel que capturé par Tz). «Nous avons joué un bon match de la manière. C’était bon pour la confiance en soi. »

La seule chose qui a entaché la journée de Neuer était le but abandonné par l’Allemagne. Le Letton Aleksejs Saveljevs a marqué un but contre lequel le vainqueur de la Coupe du monde 2014 n’a rien pu faire.

“Le but que nous avons encaissé était incroyable, mais nous devons faire plus attention”, a déclaré Neuer. « Nous avons joué un bon match. Bien sûr, contre un adversaire plus faible, mais c’était important pour la confiance.

Cette confiance pourrait être la clé. Neuer sait que contourner la France et le Portugal ne sera pas facile, mais c’est faisable.

“J’ai une très bonne impression de l’équipe”, a déclaré Neuer. Nous nous faisons confiance et nous savons que nous avons de solides adversaires, mais c’est aussi inconfortable de jouer contre nous – j’ai un très bon pressentiment à ce sujet.