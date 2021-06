Manuel Neuer du Bayern Munich s’attend à ce que le Borussia Dortmund et le RB Leipzig soient les meilleurs challengers la saison prochaine

in

Avec Hansi Flick, Hermann Gerland, Miroslav Klose, David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez ayant tous quitté le Bayern Munich, beaucoup pensent que la saison prochaine sera aussi bonne que n’importe quelle autre pour les autres clubs puissants de la Bundesliga. le roi.

S’il devait y avoir une année où les Bavarois pourraient être susceptibles de déraper, la saison 2021/2022 pourrait être celle-ci.

Avec un nouveau manager, un nouveau défenseur central parfois fragile et une certaine incertitude quant à la façon dont certains joueurs s’intégreront sous Julian Nagelsmann, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig et peut-être quelques autres se préparent pour une tentative de coup d’État.

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, connaît exactement le type de pression auquel son équipe sera confrontée la saison prochaine – et pense qu’il est une bonne idée de ce que les clubs seront en mesure de battre pour l’appliquer.

“Je pense que la poussée finale de Dortmund a montré qu’ils seront toujours de sérieux concurrents”, a déclaré Neuer sur le site Web du club. «Leipzig aura certainement à nouveau une équipe solide. Nous pouvons nous attendre à ce que ces deux équipes soient là-haut la saison prochaine. »

Comme de nombreux joueurs de l’alignement du Bayern Munich, Neuer sait que la saison prochaine sera difficile, mais le vétéran comprend également que son équipe a fait ses preuves à maintes reprises au cours des dernières années.

Certes, cependant, ce courage susmentionné sera nécessaire alors que le Bayern Munich s’adapte à la vie après Flick.