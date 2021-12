Manuel Neuer du Bayern Munich snobé dans la liste des « 10 meilleurs gardiens de but » du tabloïd britannique

Une récente liste des « 10 meilleurs gardiens de but » a été publiée par un point de vente basé au Royaume-Uni qui ne doit pas être nommé. Vous serez probablement en mesure de deviner ce qu’est ce point de vente si vous pensez à Liverpool et à la catastrophe de Hillsborough en 1989. Dans leur liste, ils ont classé les 10 meilleurs gardiens européens de l’année dernière, mais ont snobé de manière injustifiée Manuel Neuer du Bayern Munich (Sport Bild ). La raison en est que les statistiques de ce système de classement particulier sont basées sur un ratio « buts attendus après le tir moins les buts autorisés », ce qui signifie que tout gardien faisant face à moins de tirs aura automatiquement une valeur inférieure avec ce système de classement. David De Gea de Manchester United est en tête de liste avec un taux de +7,6 buts enregistrés jusqu’à présent cette saison.

La liste des 10 meilleurs dans l’ordre :

David De Gea (Manchester United, +7,6) Jose Sa (Wolverhampton Wanderers, +6,7) Manuel Riemann (VfL Bochum, +6,4) Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano, +5,9) Matias Dituro (Celta Vigo, +4,5) Luis Maximiano (Grenade , +4,0) Mark Flekken (SC Fribourg, +3,9) Mike Maignan (AC Milan, +3,1) Jasper Cillessen (Valence, +3,0) Walter Benitez (OGC Nice, +2,3)

La tendance dans les équipes des cinq meilleures ligues européennes qui composent cette liste supérieure est qu’elles concèdent beaucoup plus de chances que le Bayern. Par exemple, avec la présence de Riemann dans le top 10, Bochum a l’un des pires taux de concession de buts en Bundesliga, ayant accordé 26 buts jusqu’à présent cette saison. Bochum concède beaucoup plus d’occasions qu’une équipe comme le Bayern qui possède un meilleur bilan défensif.

Les buts attendus sont calculés principalement par des aspects concernant le tireur ; position, angle au but, vitesse de déplacement, défenseurs dans la zone environnante, etc. Les données ne sont pas en mesure de rendre compte des positions de départ du gardien ou de sa conscience tactique, ce qui, dans le cas de Neuer, ne tient pas compte de son célèbre « gardien de balayeur « , où il est souvent exceptionnellement bien en dehors de sa ligne pour réprimer le danger des balles traversantes et des balles longues par-dessus. Les données ne tiennent pas compte non plus de l’ampleur de ces sauvegardes. Non pas que cela compterait pour cet ensemble de données particulier pour 2021, mais les arrêts de Neuer lors de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain viendraient à l’esprit. Il a fait une poignée d’arrêts clés pour nier Kylian Mbappe, Neymar Jr et Angel Di Maria, mais son ratio de buts attendus après le tir moins les buts autorisés » n’est peut-être toujours pas aussi élevé par rapport à ce match crucial.

Photo de Xavier Laine/.

Bien que la Liga soit la ligue la plus représentée pour cet ensemble de données particulier, elle pourrait également être adoptée une approche alternative avec son intention. D’un côté, il est de plus en plus difficile pour certains de ces gardiens d’obtenir la reconnaissance qu’ils méritent, les taux de concession de leurs clubs étant beaucoup plus élevés, mais dans une année où les joueurs du Bayern, à savoir Robert Lewandowski ont été privés de distinctions individuelles importantes, il pourrait facilement être interprété à tort comme un autre camouflet pour un joueur du Bayern.