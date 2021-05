Manuel Neuer égalise Oliver Kahn pour la plupart des draps propres de l’histoire de la Bundesliga

Après la raclée 6-0 du Borussia Mönchengladbach samedi, le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer s’est mis à égalité avec le légendaire Oliver Kahn pour les draps les plus propres de l’histoire de la Bundesliga. Neuer, longtemps considéré comme le meilleur gardien de but du monde, est à une feuille blanche pour consolider son héritage en tant que meilleur gardien de la Bundesliga.

Neuer a atteint la barre des 204 en seulement 437 matchs (46,8%), alors qu’il a fallu 557 matchs à Der Titan (36,6%). Il a également remporté sa 291 victoire en Bundesliga, le plaçant au niveau de Manfred Kaltz pour le deuxième plus grand nombre de victoires de l’histoire de la ligue. Qui est le numéro un? Avec 310 victoires, qui pensez-vous?

Même s’il reste probablement plusieurs années à sa carrière, il est temps de commencer à penser à Neuer dans le panthéon non seulement du plus grand gardien de but du jeu aujourd’hui, mais aussi du plus grand gardien de but de l’histoire du jeu.

Le Bayern a des matchs contre Fribourg et Augsbourg à l’horaire pour la saison 2020/2021. Si Neuer prend une feuille blanche dans l’un ou l’autre de ceux-ci, il sera immortalisé dans l’histoire de la Bundesliga.