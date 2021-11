Manuel Neuer envisage une prolongation de contrat au Bayern Munich

Parmi les nombreuses rumeurs de contrat qui circulent autour du Bayern Munich, une autre s’est jointe à la fête : le capitaine Manuel Neuer.

Mais cette fois, c’est une bonne nouvelle pour les fans du Bayern. Selon Sport Bild (via @iMiaSanMia), Neuer pourrait bien imaginer prolonger son contrat au-delà de son contrat actuel, qui expire en 2023.

Florian Plettenberg de Sport1 était d’accord avec cette nouvelle et a ajouté que Neuer était en pleine forme et très à l’aise à Munich. De plus, Neuer entretient également de bonnes relations avec les patrons du club. Plettenberg n’a pas mentionné grand-chose d’autre, mais on peut en déduire que Neuer se marie également bien avec l’équipe, compte tenu de son rôle de capitaine.

Plettenberg a également déclaré que les discussions entre Neuer et le Bayern sur un nouveau contrat étaient déjà en cours, peut-être un peu plus tôt que prévu. Malgré la précocité de la nouvelle, il est possible qu’un accord soit conclu avant même la fin de l’année.

L’impact de Neuer sur le Bayern est incommensurable, le gardien de but jouant un rôle majeur dans les premiers triples et sextuples du club, et commandant l’équipe à ce dernier. Ses performances en club se sont également traduites dans son pays, puisque Neuer a remporté la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014. Il est actuellement en excellente forme, et s’il maintient cette forme, il n’y a aucune raison de suggérer qu’il ne jouera pas pour le Bayern. dans les années à venir, malgré son âge.

Si Neuer prolonge son contrat jusqu’en 2025, ce qui est apparemment au moins la durée qu’il souhaite rester, il pourrait également avoir une chance de jouer l’Euro 2024 en Allemagne.

Cependant, il y a une personne qui n’appréciera pas cette information : Alexander Nübel. Le gardien de but actuellement prêté, qui était initialement prévu comme successeur de Neuer, fait déjà face à une bataille difficile pour prendre des minutes à son capitaine en forme. Si Neuer prolongeait son contrat, cela mettrait très probablement fin à l’avenir de Nübel à Munich.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que cette nouvelle histoire se déroulera.