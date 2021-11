Manuel Neuer est parti déçu après la défaite 2-1 du Bayern Munich à Augsbourg

Une relégation menacée du côté d’Augsbourg a choqué le Bayern Munich avec une victoire 2-1 à la WWK Arena pour lancer la 12e journée de Bundesliga. Les buts de Mads Pederson et Andre Hahn en première mi-temps ont scellé l’accord, laissant la volée de Robert Lewandowski peu avant le coup de sifflet de la mi-temps pour servir uniquement de consultation pour l’équipe de Julian Nagelsmann. Il était sans Niklas Sule, Joshua Kimmich et Kingsley Coman pour le voyage à Augsbourg, et là l’absence s’est clairement fait sentir.

Les deux buts ont bel et bien été créés par les propres erreurs du Bayern. Le premier est venu par le biais d’un dégagement croisé raté et Marcel Sabitzer a été pris entre deux esprits en possession de sa propre moitié avant d’être dépossédé dans la préparation du but de la tête de Hahn. Malgré une série d’occasions en seconde période, Augsbourg est resté ferme et a tenu bon pour ce qui représente trois points pour eux.

Photo de Sebastian Widmann/.

S’exprimant après le match, Manuel Neuer était clairement déçu et a estimé que son équipe aurait dû mieux défendre, en particulier lors des situations pour les buts d’Augsbourg. « Très décevant. Nous devons absolument gagner contre une équipe comme celle-là. Nous avons la meilleure qualité. Nous n’étions tout simplement pas là en première mi-temps, nous n’avions pas assez de courage pour aller de l’avant et nous n’avons pas créé assez d’occasions », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la performance (tz).

En plus des manques de concentration en défense, Neuer était également préoccupé par le manque d’occasions nettes que le Bayern créait à l’autre extrémité. Même contre des équipes qui s’assoient avec des blocs incroyablement profonds, le Bayern est généralement capable de trouver des moyens, mais ce n’était pas le cas contre Augsbourg.

La ligne de fond d’Iago, Reece Oxford, Jeffrey Gouweleeuw et Robert Gummy est restée compacte et résolue pendant la majeure partie des 90 minutes et n’a guère laissé au Bayern aucun espace pour opérer. « Un but est venu de la zone arrière et la tête était également bonne contre le sens de la marche. Nous devons mieux défendre cela. Ce qui m’inquiète, c’est qu’on a si peu de chances. Dans le passé, nous avons eu des tonnes d’opportunités et pas aujourd’hui », a déploré Neuer.

Bien sûr, en tant que métronome numéro 6 et milieu de terrain du Bayern, Kimmich était un gros raté à Augsbourg, et Neuer a souligné son absence. Il est toujours en quarantaine après avoir récemment été en contact avec quelqu’un qui pourrait être positif pour le coronavirus. « J’aime toujours jouer avec Jo, et quelles que soient les circonstances, nous voulons toujours un Jo Kimmich sur le terrain », a déclaré Neuer.

