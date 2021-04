Manuel Neuer plaisante sur ses compétences en réparation de filet et réagit à la victoire 1-0 du Bayern Munich au RB Leipzig

Le Bayern Munich a porté son écart en tête de la Bundesliga à sept points avec sa victoire 1-0 sur le RB Leipzig grâce à un but de Leon Goretzka. Les chances des deux côtés ne manquent pas tout au long de la procédure, mais Manuel Neuer est reparti avec une feuille blanche et a dû effectuer une poignée d’arrêts décents pour le faire.

Dans ce qui était l’un des scénarios les plus bizarres entourant la rencontre à la RedBull Arena, ce coup de sifflet d’ouverture a été légèrement retardé en raison d’un trou dans le filet du Bayern qui a dû se produire pendant les échauffements. Pendant cinq à sept bonnes minutes, Neuer a été vu en train d’utiliser sa serviette pour faire un nœud afin de réparer le trou, mais ses efforts ont finalement été annulés par une paire de attaches zippées. Après le match, le capitaine du Bayern a plaisanté sur son ingéniosité créative avant le coup de sifflet d’ouverture (Tz).

«J’étais probablement déjà dans le vestiaire lorsque le filet a été cassé. La serviette était trop dangereuse pour l’arbitre, il voulait les serre-câbles. Bien que nous ayons déjà attaché le tout », a déclaré Neuer en plaisantant.

Neuer est certainement connu pour certaines de ses tactiques peu orthodoxes de «gardien de balayage», mais c’est peut-être la première fois que nous le voyons essayer de réparer un filet cassé, juste avant un match aussi important pour les implications du titre de Bundesliga.

Photo par Alexander Hassenstein / .

En ce qui concerne la performance footballistique de son côté, Neuer a été impressionné par la façon dont le Bayern est resté organisé et compact, ne permettant pas à Leipzig d’avoir trop d’occasions en première mi-temps. La seconde mi-temps était une histoire légèrement différente car Neuer a été appelé à l’action à plusieurs reprises, notamment avec un arrêt spectaculaire pour refuser à Marcel Sabitzer à mi-chemin. «Nous n’avons rien permis en première mi-temps. Dans le second, bien sûr, RB a fait plus pour aller de l’avant et a commencé de manière encore plus agressive, donc nous avons eu des problèmes avec cela. Nous voulons toujours le résoudre en jouant, mais parfois le ballon long est le seul moyen », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne la course au titre, il a déclaré: « C’était une étape importante vers le championnat, nous ne voulons pas que cela nous soit enlevé. »

Le Bayern Munich a maintenant sept points d’avance sur Leipzig dans le tableau, mais – comme toujours – rien n’est acquis.