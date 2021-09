Manuel Neuer prudent avant l’inclinaison de la Ligue des champions contre le FC Barcelone

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, sait qu’affronter une équipe du FC Barcelone sans Lionel Messi sera étrange, mais il ne pense pas que quiconque devrait négliger la talentueuse équipe de la Liga.

« Bien sûr, il n’est pas familier pour une équipe de jouer contre Barcelone sans Messi. Mais je ne dirais pas que je suis plus détendu, ils ont toujours de grands joueurs en attaque et sont peut-être encore plus difficiles à prévoir. Lorsque vous jouez contre Barcelone, vous n’êtes jamais détendu », a déclaré Neuer (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Neuer pense que sans Messi, le reste de la liste du Barça cherchera à l’augmenter.

“Les joueurs vont tous essayer d’assumer plus de responsabilités maintenant que Messi n’est plus là. C’est évidemment une situation inconnue pour chaque équipe qui s’aligne contre Barcelone maintenant », a déclaré Neuer. «Nous n’oublierons évidemment jamais notre match en 2020, mais ce sont deux nouveaux matchs de phase de groupes et nous attendons avec impatience deux grands. C’est un crack de donner le coup d’envoi à l’UCL et nous sommes ravis de commencer notre voyage dans la compétition de cette saison », a déclaré Neuer (tel que capturé par le compte Twitter @FCBayernEN).