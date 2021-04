Manuel Neuer réagit à la défaite 2-1 du Bayern Munich à Mayence, explique avoir concédé le premier but

Les célébrations du titre du Bayern Munich ont été temporairement reportées à au moins deux semaines car elles ont échoué, perdant 2-1 à Mayence. C’était sans doute l’une des performances les plus faibles du Bayern de la saison et Mayence était le vainqueur mérité après avoir marqué deux buts en première mi-temps et obligé le Bayern à forcer le problème pour le reste de la procédure. Les buts de Jonathan Burkhardt et Robin Quaison dans les 40 premières minutes ont scellé l’accord pour une équipe résistante de Mayence qui a récemment changé sa fortune sous Bo Svensson.

S’exprimant après le match, Manuel Neuer a réfléchi sur la performance considérablement décevante de son équipe et a fait la lumière sur ce qui s’est passé sur le but de Burkardt (tz). jours après avoir si bien joué lors de la victoire contre le Bayer Leverkusen en milieu de semaine. «Nous avons planifié beaucoup plus, surtout que la première mi-temps ne nous suffisait pas. Il était clair que l’équipe de Mayence était chaude. Nous n’avons pas créé suffisamment d’opportunités et avons été punis à l’arrière », a-t-il déclaré. La haute presse de Mayence était une nuisance constante pour le Bayern, dirigé par Burkhardt, Quaison et Karim Onisiwo. Le Bayern était sous pression constante à l’arrière et ils se sont également fait prendre à plusieurs reprises avec de longues balles sur le dessus.

Pour le but de Burkhardt, Neuer a réussi à atteindre le bout des doigts, mais n’a pas été en mesure de faire un arrêt car la frappe avait une bonne dose de jointure et de mouvement. Il a dit que c’était plus son site obstrué qu’autre chose dans cette situation particulière. «Je n’ai pas été aveuglé par le soleil. La balle était proche de [David] Alaba, je ne pouvais pas bien le voir. J’ai essayé de lever le bras, je n’ai pas eu de chance », a-t-il expliqué.

Pour ce qui est de décrocher son neuvième titre consécutif en Bundesliga, le Bayern devra désormais attendre au moins deux semaines à moins que le RB Leipzig ne parvienne à battre le VfB Stuttgart dimanche. Le Bayern pourrait potentiellement devenir des «sofameisters» si Stuttgart leur faisait une faveur et enlève des points à Leipzig, mais Neuer a déclaré qu’il aurait préféré que son équipe scelle l’accord elle-même. «J’aurais préféré que ce soit clair moi-même. La défaite nous frappe durement après les dernières semaines », a-t-il déclaré.