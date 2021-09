Manuel Neuer reçoit le Mérite d’honneur bavarois

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, a reçu l’Ordre du mérite bavarois pour ses services rendus à l’État libre de Bavière, comme indiqué sur le site Internet de l’équipe.

Lors de la présentation de mercredi après-midi, le ministre-président bavarois Marcus Söder a salué Neuer comme un “modèle humain”, qui a impressionné par “le courage humain” et un “message clair pour la tolérance et contre l’exclusion”. Dans son allocution, Söder s’est également entretenu avec Neuer, en disant : « Vous nous honorez, les Bavarois, de votre engagement », a déclaré Söder et, se référant aux réalisations sportives exceptionnelles du gardien de but allemand, a ajouté : « Aujourd’hui, vous recevrez la médaille de la Ligue des champions bavaroise en blanc et bleu pour vos services.

Photo de Peter Kneffel/alliance photo via .

Manuel Neuer a appelé la Bavière sa deuxième maison depuis son transfert au FC Bayern à l’été 2011 en provenance de Schalke. Neuer a parlé de représenter la Bavière : “Avec le FC Bayern et notre équipe, nous avons toujours bien représenté la Bavière. Cela me rend vraiment fier de faire partie de cette équipe et de recevoir cet Ordre du Mérite bavarois. »

Neuer est originaire de Rhénanie du Nord-Westphalie. Son pays d’origine a également décerné à Neuer son Ordre du mérite en 2019. D’autres joueurs du FC Bayern ont reçu l’Ordre du mérite bavarois. Bastian Schweinsteiger a été honoré en 2018 et Thomas Müller a été honoré en 2019. Il est à noter que Neuer est à la fois le premier joueur non bavarois à recevoir cet honneur, ainsi que le premier gardien de but.

L’Ordre du Mérite bavarois est souvent considéré comme le prix le plus exclusif de l’État libre de Bayern. Il est décerné depuis juin 1957 « en signe de reconnaissance honorable et reconnaissante pour les services exceptionnels rendus à l’État libre de Bavière et au peuple bavarois ». Selon l’ordonnance, il ne peut y avoir que 2000 médaillés vivants à la fois.

Remarque : Bavaria est la traduction anglaise de Bayern. Située dans le sud-est de l’Allemagne, la Bavière est le plus grand État d’Allemagne en termes de superficie et le deuxième en termes de population.