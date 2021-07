Manuel Neuer restera capitaine de l’Allemagne sous Hansi Flick

in

C’était la fin d’une époque où l’Allemagne s’est effondrée de l’Euro aux mains de l’Angleterre en huitièmes de finale, marquant un passage figuratif du témoin de Joachim Low à l’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick. Après 15 ans à la barre, le mandat de Low en tant que patron de Die Mannschaft est terminé, dans ce que beaucoup considèrent comme une période beaucoup trop longue. Néanmoins, le premier match de compétition de Flick en charge de l’équipe nationale aura lieu dans deux mois, lorsqu’ils se rendront au Liechtenstein le 2 septembre pour un match de qualification pour la Coupe du monde. Les plans de Flick ont ​​déjà commencé à prendre forme et la Coupe du monde au Qatar approche déjà à grands pas.

Selon un nouveau rapport de Bild, Flick prévoit de garder Manuel Neuer en tant que capitaine de l’équipe nationale ainsi que gardien numéro un. Il est déjà entendu que les plans de Flick seront très centrés sur le Bayern en ce qui concerne les joueurs avec lesquels il a travaillé pendant la saison de triple victoire 2019/20 et qu’il favorisera fortement la formation 4-2-3-1 qu’il a le plus souvent utilisée au Bayern . Tout comme au Bayern, il se concentrera sur l’utilisation de Joshua Kimmich et Leon Goretzka comme double pivot au centre du milieu de terrain.

Photo de Handout/FC Bayern via .

En raison de la proximité de la Coupe du monde de l’année prochaine avec les Championnats d’Europe retardés de cet été, il n’a jamais été question de savoir si Neuer serait impliqué ou non au Qatar, à moins qu’il n’y ait une sorte de blessure massive. Toni Kroos a déjà envisagé la possibilité de se retirer de l’équipe nationale, bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre. Il était vraiment un joueur de Joachim Low et se rend probablement compte qu’il pourrait ne pas être l’un des premiers noms sur les feuilles d’équipe de Flick en raison de sa préférence de pivot au milieu de terrain Kimmich/Goretzka.