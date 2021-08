Manuel Neuer s’adresse aux médias au camp allemand

in

Le gardien vedette du Bayern Munich, Manuel Neuer, est de retour avec l’Allemagne pendant cette pause internationale et le capitaine s’est adressé aux médias lors de la conférence de presse d’ouverture de l’équipe.

Neuer a déclaré qu’il était impatient de travailler à nouveau avec l’ancien patron du Bayern Munich, Hansi Flick.

« C’est un coach très communicatif. Il est très ouvert avec ses joueurs et leur montre beaucoup d’intérêt. Je pense que nous sommes tous impatients de travailler avec la nouvelle équipe d’entraîneurs », a déclaré Neuer dans des citations fournies par la DFB.

Flick remplace Joachim Löw, mais le nouveau patron n’a aucune marge d’erreur. L’Allemagne est dans une position précaire dans le groupe J car elle occupe actuellement la troisième place.

« Nous savons que nous devons faire amende honorable. Nous voulons prendre un bon départ avec la nouvelle équipe d’entraîneurs et, à terme, garantir la qualification. Nous sommes très motivés pour gagner ces trois prochains matches », a déclaré Neuer. «Je pense qu’il est important que nous soyons une unité sur le terrain, avec le bon langage corporel et la bonne concentration. Nous devons montrer de la faim et du désir si nous voulons obtenir les meilleurs résultats possibles en équipe. »