Manuel Neuer salue la victoire « professionnelle » du Bayern Munich contre Arminia Bielefeld

Le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer savait que les choses seraient difficiles contre Arminia Bielefeld quand il a vu à quel point l’opposition était assise défensivement.

Pourtant, le vétéran n’a perdu aucun doute sur le fait que son équipe serait en mesure de remporter une victoire – il savait juste que le Bayern Munich allait vraiment devoir remporter une victoire.

«La victoire professionnelle était bien, c’était une victoire professionnelle et professionnelle. Nous sommes satisfaits du résultat et aussi de la performance. Nous connaissons Bielefeld, ce n’est pas facile de se heurter à une défense qui met des corps derrière le ballon et marque quand même des buts », a déclaré Neuer (tel que capturé par FCBayern.com). « Nous avons dû attendre longtemps le premier but, mais Leroy (Sane) l’a superbement repoussé. C’était important de garder sa cage inviolée, nous en sommes très heureux d’un point de vue défensif.

Neuer et ses coéquipiers se concentreront désormais sur le match du week-end prochain avec le Borussia Dortmund.