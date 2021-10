Manuel Neuer satisfait de la persévérance du Bayern Munich dans la victoire 4-0 sur le SL Benfica

Manuel Neuer a réalisé une poignée d’arrêts importants lors de la victoire 4-0 du Bayern Munich sur le SL Benfica en Ligue des champions, consolidant ainsi sa place en tête du groupe E.

Neuer a enregistré un total de trois arrêts, mais tous étaient aussi importants qu’un but, dont le premier à la 33e minute, lorsque Neuer a incroyablement bien fait de plonger à sa gauche pour empêcher Darwin Núñez. Après un but refusé en première mi-temps de Robert Lewandowski et un but refusé de Thomas Muller au début de la seconde mi-temps, un doublé de Leroy Sane, un but contre son camp d’Everton Soares de Benfica et un but de Lewandowski ont complété la victoire 4-0 pour le Bayern .

Contrairement à la raclée 5-1 du Bayer Leverkusen ce week-end, le Bayern a fait les dégâts en seconde période à Lisbonne contre Benfica. Le Bayern a certainement eu des occasions nettes en première mi-temps, y compris le but refusé de Lewandowski car il a été jugé qu’il avait utilisé son bras pour marquer, mais après le match, Neuer a déclaré qu’il était vraiment impressionné par la façon dont le Bayern a joué en seconde. la moitié, en particulier. « Je pense que la seconde mi-temps a été exceptionnelle. Nous avons bien débuté contre Leverkusen. Mais nous n’avons pas permis beaucoup, et il y avait aussi un très bon gardien de l’autre côté. Ensuite, nous avons eu de la malchance avec le VAR, cela aura été correct. Mais si nous marquons plus tôt, c’est plus facile pour nous », a-t-il expliqué (Tz).

Photo de PATRICIA DE MELO MOREIRA/. via .

Les boiseries sont venues à la rescousse du Bayern plus d’une fois, mais Neuer est intervenu lorsqu’il a été appelé. Les deux équipes ont eu des occasions au début de la seconde mi-temps et le deuxième meilleur arrêt de Neuer est sans doute intervenu peu de temps après que le but de Muller a été refusé lorsqu’il a plongé à sa droite pour parer le curleur du pied gauche de Diogo Gonçalves à quelques mètres à l’intérieur de la surface. . L’introduction de Serge Gnabry à la place de Benjamin Pavard à la 60e minute a légèrement modifié la dynamique du Bayern et a donné à Benfica de nouvelles inquiétudes, faisant basculer l’élan en faveur du Bayern à partir de ce moment.

L’occasion a également marqué l’apparition du numéro 100 en Ligue des champions pour Neuer en tant que joueur du Bayern Munich. Au total, il a maintenant fait un total de 122 apparitions dans la compétition entre son passage à Schalke 04 et au Bayern. Il est 14e pour le plus grand nombre d’apparitions en Ligue des champions aux côtés de Sergio Busquets et Gerard Pique, qui ont tous deux joué toutes leurs apparitions avec Barcelone, à l’exception de quatre à Manchester United pour Pique. Inutile de dire que ce fut un autre moment marquant au Bayern pour Neuer, marqué par une autre feuille blanche. « C’est bien sûr gigantesque. Bien sûr, je n’aurais pas cru ça au début de ma carrière. C’était génial de pouvoir jouer à nouveau ici », a-t-il déclaré à propos de l’étape personnelle.