Manuel Neuer satisfait du départ rapide du Bayern Munich contre l’Union Berlin

Le Bayern Munich ne voulait pas risquer de se faire bombarder comme ce qui s’est passé lors du match DFB-Pokal contre le Borussia Mönchengladbach plus tôt dans la semaine.

Au lieu d’absorber le premier coup de poing, le Bayern Munich est passé à l’attaque et a utilisé un doublé de Robert Lewandowski et un autre but de Leroy Sane pour prendre une avance confortable.

Même lorsque l’Union Berlin a pu riposter, le Bayern Munich avait une réponse. Kingsley Coman et Thomas Müller ont ajouté des buts en deuxième mi-temps pour couvrir certains manquements défensifs et donner aux Bavarois une victoire 5-2 dont ils avaient désespérément besoin.

Pour le gardien Manuel Neuer, le début de match agressif était exactement ce que le médecin avait ordonné.

«Aujourd’hui, nous avons obtenu le départ que nous voulions avant le match. Les buts que nous avons encaissés étaient ennuyeux, bien sûr, mais dans l’ensemble, nous sommes satisfaits d’avoir maintenant montré un visage différent », a déclaré Neuer après le match (tel que capturé par Tz).

Les Bavarois n’auront cependant pas beaucoup de temps pour se délecter de la victoire. Un match de Ligue des champions contre Benfica l’attend mardi.