Manuel Neuer s’exprime sur la défaite décevante de l’Allemagne face à l’Angleterre

Les Allemands se donneront des coups de pied après une autre sortie anticipée d’un tournoi majeur malgré une équipe chargée de talent. Le capitaine de l’Allemagne et du Bayern Munich, Manuel Neuer, n’était pas très satisfait de la performance de son équipe et déplore les grosses occasions manquées qui ont permis à l’Angleterre de s’en sortir.

L’Allemagne a commencé fort et a réussi à créer des occasions précoces qui ont été arrêtées juste avant la surface. Cependant, lorsque les grandes occasions se sont présentées, les attaquants allemands n’ont pas réussi à trouver le filet.

«Nous avons eu des opportunités de marquer, Thomas Müller aurait pu faire 1:1. Les Anglais étaient très forts, on cherchait la passe derrière. Une grande partie de l’action a eu lieu dans notre moitié, ce qui n’était pas bon », a déclaré Neuer capturé par Tz.

Après la 15e minute, l’Allemagne a lentement retiré son pied du gaz et a laissé une Angleterre dépassée revenir dans le match. Timo Werner était complètement hors jeu. Il cherchait à peine à faire des runs et à utiliser son rythme pour donner une option à son équipe dès le départ. Cela a affecté la progression du ballon allemand alors que les mouvements du ballon se tarissaient au-delà du dernier tiers, malgré les efforts de Müller pour attirer les défenseurs et créer de l’espace pour Kai Havertz.

Faisant l’éloge de Mats Hummels qui avait un dégagement massif et pesant sur l’attaque de l’Allemagne, Neuer a déclaré: «Nous avons un peu manqué de possession, les Anglais étaient meilleurs là-bas. Nous avons très bien défendu. Pour aller de l’avant, c’était vraiment difficile aujourd’hui.

Photo de Marvin Ibo Guengoer/.

Cependant, le plus gros et le plus «optique» à retenir sera le gros raté de Thomas Müller pour égaliser les scores et saisir la chance de revenir de l’Allemagne. « C’était une énorme opportunité pour nous. La déception est énorme. Évidemment, c’est difficile pour nos joueurs de faire quoi que ce soit avec les grands défenseurs centraux. Le match était au bord du gouffre, si Thomas Müller y parvient, le score est de 1: 1. Le match était au bord du gouffre, Timo Werner et Thomas Müller ont eu les chances », a déclaré Neuer.

L’échec de Müller – tout en changeant la donne – est assez dur. Il faut noter avant de désigner Müller comme bouc émissaire que cette équipe allemande aurait pu avoir plusieurs occasions si la composition et la tactique avaient été meilleures. Les attaquants ratent des occasions et s’il s’agit de la seule chance dans un match à élimination directe, ce n’est jamais joli. Cela dit, la perte n’est jamais sur l’attaquant seul. Accroche-toi Thomas !

Photo de Marvin Ibo Guengoer/.

Avec cette défaite historique face à l’Angleterre, l’ère de Joachim Löw à la tête de l’équipe nationale allemande touche à sa fin. Bien qu’il ait eu plus de bas que de hauts dans un passé récent, il ne fait aucun doute que son héritage en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale a façonné près d’une décennie de football international allemand.

« Après le coup de sifflet final, j’ai regardé vers la ligne médiane et le banc des entraîneurs et c’était un sentiment triste. Jogi est une personne formidable, je pense qu’il a façonné une grande époque. C’est dommage et très triste que ça se termine comme ça aujourd’hui », a conclu le capitaine à la fin de la longue carrière de Löw en tant qu’entraîneur allemand.