Manuel Neuer veut prendre sa retraite au Bayern Munich

Bonne nouvelle pour les fans du Bayern Munich : apparemment, Manuel Neuer n’a pas l’intention de quitter Munich de si tôt.

Selon les informations de Sport1, le capitaine du Bayern est content de son club actuel et pourrait bien imaginer prendre sa retraite avec eux. Neuer n’aurait apparemment aucune idée de déménager à l’étranger. Bien qu’il n’y ait pas eu de pourparlers contractuels depuis sa dernière prolongation en mai 2020, les deux parties sont très détendues concernant la situation, et vu que Neuer a encore deux ans sur son contrat actuel, les pourparlers ne sont pas urgents pour le moment.

Neuer a prolongé son ancien contrat, qui devait expirer l’été dernier, jusqu’à l’été 2023. Une fois son contrat actuel expiré, il aurait 37 ans, un âge avancé pour les footballeurs, mais pas tellement pour les gardiens de but. En effet, Neuer a récemment déclaré qu’il n’y avait pas de limite d’âge pour sa carrière. « Je dois être capable de performer. Je dois être nécessaire à l’équipe. Et je dois m’amuser et en avoir vraiment envie », a-t-il déclaré à Bild am Sonntag il y a quelques jours. « Mais il n’y a pas d’âge. Je ne dis pas que c’est fini à 40 ans. En comparaison, le prédécesseur de Neuer, Oliver Kahn, a pris sa retraite à l’âge de 38 ans.

Maintenant, on ne sait toujours pas quand Neuer raccrochera réellement ses bottes. Du point de vue des performances, il y a très peu de mal avec le tireur allemand. Cependant, il a un record de blessures qui pourrait s’avérer être un obstacle à un âge plus avancé. Quel que soit cet âge, Neuer semble satisfait de son rôle au Bayern, et il serait difficile de l’imaginer terminer sa carrière ailleurs.

Neuer a connu un immense succès au cours de ses années au Bayern, remportant un triplé seulement lors de sa deuxième saison avec le club, remportant la Coupe du monde un an plus tard et commandant son équipe à un sextuple historique la saison dernière. Ajoutez une poignée de Bundesligas et de DFB-Pokals au mélange, et vous avez une sacrée armoire à trophées. Neuer a également terminé sur le podium du Ballon d’Or en 2014.

En espérant que Neuer profite de nombreuses autres années de bonheur pour le Bayern et l’Allemagne jusqu’à ce qu’il dise au revoir !