Manuel Pellegrini atteint 50 victoires européennes

02/10/2021 à 16h30 CEST

L’entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, a remporté ses 50 premières victoires en compétition européenne en tant que l’un des entraîneurs les plus historiques du football espagnol.. Avec la victoire sur Ferencvárosi lors de la deuxième journée de la phase de groupes, l’entraîneur a 14 victoires en Ligue Europa et 30 autres en Ligue des Champions et six en Coupe Intertoto.

Le Chilien, qui a pris les rênes du club andalou en dernier à l’été 2020, a renvoyé le Real Betis en Ligue Europa après avoir terminé sa première saison à la tête du projet en sixième position en Liga. Avec 17 victoires sur le parcours, le Betis n’a terminé qu’à un point de la Real Sociedad et trois devant Villarreal, qui est entré en Ligue des champions en tant que champion de la Ligue Europa.

50 – Manuel Pellegrini 🇨🇱 a atteint 50 victoires en compétition européenne (avec cinq équipes différentes) : 30 en @LigadeCampeones, 14 en @EuropaLeague et 6 en Intertoto Cup. Classique @RealBetis #DíadelBetis #UEL pic.twitter.com/CICAh5xwaH – OptaJose (@OptaJose) 30 septembre 2021

La vaste expérience de Manuel Pellegrini, déjà âgé de 68 ans, l’a conduit à de grandes équipes en Europe telles que Villarreal (2004-2009), Real Madrid (2009-2010), Málaga (2010-2013), Manchester City (2013-2016), West Ham (2018-2019) et Real Betis (2020-présent). Entre toutes ses étapes, il a dirigé jusqu’à 797 rencontres en tant qu’entraîneur-chef.

Real Betis, un projet ambitieux

Sous les ordres du club andalou, le sélectionneur sud-américain est destiné à continuer à marquer l’histoire : dprès avoir rejoint la Ligue Europa lors de sa première saison à la barre, la direction sportive veut jouer un bon rôle dans la deuxième grande compétition européenne et améliorer son rôle en Liga. Les joueurs aiment Borja Iglesias, Fekir ou Canales ils sont présentés comme des figures clés cette saison.

Pour le moment, le Real Betis occupe la deuxième position de la Ligue Europa avec six points et fait face à un double match clé contre le Bayer Leverkusen pour égaliser le classement aux tours finals. En Liga, il est en huitième position avec 12 points, le même que Barcelone et contre Villarreal, il cherche trois points importants avant la deuxième pause de l’équipe nationale.