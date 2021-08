Manuel Turizo et Rigo León Herrera rejoignent Ritmo y Color

Les artistes McDonalds Manuel Turizo et Rigo León Herrera ont accordé une interview exclusive à NowMismo.com pour discuter de l’initiative “Ritmo y Color” de McDonald’s.

Les artistes célèbres Manuel Turizo et Rigo León Herrera ont rejoint McDonald’s pour célébrer la communauté latino avec l’initiative « Ritmo y Color », une expérience unique qui cherche à élever les voix et les histoires des Latinos à travers l’art et la musique.

Pour célébrer la culture et la fierté collective de la communauté hispanique, certains restaurants McDonald’s de villes comme Miami, Houston et Los Angeles serviront de toile à des artistes comme Rigo León Herrera qui transformeront les installations en expressions vibrantes de leur héritage hispanique.

Les mélomanes apprécieront le talent du chanteur colombien Manuel Turizo dans une présentation musicale mémorable qui rend un vibrant hommage à la communauté hispanique.

Herrera et Turizo fusionneront leurs compétences artistiques lors d’un événement qui se tiendra le 29 août dans un établissement McDonald’s de la ville de Miami, en Floride. Visitez le site officiel de Ritmo y Color pour vous inscrire à l’expérience passionnante.

Manuel Turizo et Rigo León Herrera ont parlé en exclusivité avec Right Now de « Ritmo y Color », une initiative de McDonald’s qui remplit de fierté toute la communauté latino qui vit aux États-Unis.

Question: Ritmo y Color est une initiative de McDonald’s qui crée un précédent pour célébrer l’histoire des Latinos qui vivent aux États-Unis. Que pensez-vous de faire partie de ce projet ?

Réponse de Manuel Turizo : « Super content, je pense que c’est réciproque. Pour ma part, je suis trop heureuse et reconnaissante envers McDonald’s d’avoir pris courage et respect de vouloir accueillir le talent latino et l’exposer au monde. En fait, c’est un mouvement que nous commençons, l’idée est que cela reste et est un héritage pour différents artistes de prendre le mouvement et de le porter pour encourager tous les Latinos des États-Unis ou du monde à savoir qu’ils peuvent faire des choses, vous pouvez travailler dur et vous pouvez réaliser vos rêves ou atteindre l’objectif que vous voulez atteindre ».

Question: Que peut attendre la communauté hispanique de cette collaboration entre Manuel Turizo et Rigo León Herrera avec McDonald’s ?

Réponse de Rigo León Herrera : « Beaucoup de rythme et beaucoup de couleurs. Lorsque vous verrez le concept visuel, vous comprendrez mieux ce qu’est le concept et pourquoi il a été créé. Nous sommes très fiers de faire partie du projet et que McDonald’s nous ait choisis pour faire quelque chose comme ça. »

Question: En tant qu’artistes aux racines latinos, à quel point est-il important pour vous de représenter la communauté latino-américaine dans chacun de vos travaux ?

Réponse de Manuel Turizo : « Je pense que toutes les situations que nous faisons sont une source de fierté. Le fait de cette initiative est qu’il s’agit d’un mouvement qui a été créé pour exalter et inspirer tous nos fans latinos avec McDonald’s. »

Question: Rigo, vous êtes né à Cuba et l’art est pour vous une façon d’exprimer votre histoire. Quel message donneriez-vous à ces milliers d’artistes latinos qui ont du mal à se frayer un chemin professionnellement tout comme vous ?

Réponse de Rigo León Herrera : « Il faut se lever avec le soleil et se coucher avec le soleil. Peu importe d’où vous venez, l’essentiel est que vous soyez humain. Avant d’être cubain, je suis un être humain, j’aurais pu naître n’importe où dans le monde, mais je suis né à Cuba. Il aurait été un artiste s’il était né en Alaska ou n’importe où dans le monde. Comme je l’ai déjà dit : s’ils vous jettent des citrons, faites de la limonade ».

Question: Manuel, quels nouveaux projets as-tu dans l’industrie musicale ?

Réponse de Manuel Turizo : «Nous avons travaillé sur mon prochain single musical, le mois prochain, nous l’aurons dans la rue. Aussi heureux de la tournée, en ce moment, le 10 septembre, nous avons commencé à New York et le 11 septembre, nous sommes toujours à Miami, tout ce mois-là, nous sommes en tournée avec ‘Dopamina Tour’. Je suis anxieux, j’ai été un an et demi sans chanter ni monter sur scène, alors j’ai envie de dépoussiérer un peu ».