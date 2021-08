Manuel Turizo nous montre sa nouvelle maison en exclusivité

Depuis que je suis enfant Manuel Turizo Il était clair sur les objectifs de sa vie personnelle et de sa carrière dans le monde de la musique. Dès son plus jeune âge, il a exprimé son désir d’être chanteur à sa mère, et il a toujours obtenu une réponse positive et le soutien de sa famille à condition qu’il n’arrête pas ses études. Son objectif était fixé, devenir un chanteur internationalement reconnu, un rêve pour lequel il s’est battu jour et nuit jusqu’à ce qu’il rencontre le succès avec sa première chanson, Una Lady Como Tú, sortie en 2016.

Son travail le positionne comme l’un des chanteurs latins les plus connus au niveau international avec des chansons qui sont entendues non seulement dans sa Colombie natale ou aux États-Unis, mais ont également atteint l’Allemagne, la Turquie et le Japon avec un grand succès. Son talent l’a également fait collaborer avec des artistes comme Maluma, Rauw Alejandro, Tours de Myke, Justin Quiles, Farruko, William Oui Wisin & Yandel; pour n’en nommer que quelques-uns. Et la liste ne fait que commencer ! Manuel a déjà d’autres talents en ligne de mire avec lesquels il aimerait travailler.

À 21 ans, le Colombien ne savoure pas seulement les miels de la gloire, il apprécie également les réalisations qui l’aident à réaliser d’autres rêves qu’il partage avec sa famille, comme avoir une maison au centre-ville de Miami. Fier et plein, Manuel, sa mère Diana Marcela Zapata, Et son frère, julien, Ils ont reçu SALUT! LES USAGES pour nous faire visiter votre nouvelle maison. Dans une conversation très amicale, le chanteur nous a parlé de ses réalisations, de ce qu’il espère pour l’avenir et du chemin parcouru pour atteindre ses objectifs.

Il nous a également avoué qu’au milieu de la pandémie, il avait attrapé le COVID-19, et il nous a raconté comment il avait pris la maladie. Sur le plan sentimental, il a révélé s’il est jaloux de sa petite-amie, l’influenceuse Josélina Sorza. Et à la surprise de beaucoup, il nous a dit combien d’enfants il aimerait avoir et si les projets de paternité sont sur le point de se réaliser.

© HolaPhotographe : Gabo Bucheli | Maquillage : Maria Laura

On anticipe une partie de l’interview du talentueux et talentueux Manuel Turizo !