Manuel Turizo souhaite collaborer en chanson avec Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, chanteuse colombienne souhaite collaborer avec elle | Instagram

La popularité et le talent d’Ángela Aguilar l’ont aidée à grandir dans le milieu et à collaborer avec d’autres artistes importants, maintenant un célèbre chanteuse colombienne vous voulez collaborer avec elle.

Il y a plusieurs possibilités pour créer de nouvelles musiques avec un autre genre encore une fois, comme il l’a fait avec Jesse & Joy, avec son plus récent succès musical et aussi bientôt il sortira un nouveau single aux côtés de DJ Steve Aoki.

Il est Manuel Turizo qui a exprimé son désir de collaborer avec « La princesse de la musique mexicaine » fille de Pepe Aguilar interprète de « Pour les femmes comme toi », sûrement Angèle Aguilar Vous envisagez peut-être une autre collaboration fructueuse.

Le frère cadet de Julián Turizo vient de sortir son premier single intitulé « Te Olvido », qui fait partie de sa nouvelle production de disques; même si Angela est en haut de sa liste pour avoir un collaboration musicale, il y a aussi d’autres noms.

Un autre des noms sur la liste de Manuel Turizo est Los Ángeles Azules et son compatriote Karol G, qui a récemment eu un incident dans l’une de ses présentations en tombant dans les escaliers en chantant, révélant qu’il synchronisait les lèvres.

Cependant, il a mentionné quelque chose d’un peu plus précis au sujet du jeune chanteur de 18 ans. Angèle Aguilar, et c’est qu’il affirmerait selon certaines sources qu’il aime beaucoup sa voix.

Manuel Turizo pendant la quarantaine

Turizo a mentionné que pendant toute la quarantaine, il n’avait pas passé un bon moment, car il se sentait mal émotionnellement, comme pour lancer de nouveaux disques.

Bien qu’il y ait encore quelques infections, certains magasins et même des places ont déjà ouvert et vous pouvez voir un peu plus de mouvement, c’est peut-être pourquoi il a décidé de lancer de nouveaux contenus pour ses millions d’abonnés.

C’est à travers une interview qu’il a eue avec Adela Micha où il a partagé cette information, à seulement 21 ans, la chanteuse colombienne est devenue l’une des plus recherchées et des mieux positionnées dans le monde de la musique, pas seulement en Colombie.

Actuellement le chanteur interprète de « Una Lady Como Tú » a une petite amie, ils sont ensemble depuis quatre ans et elle a été une source d’inspiration pour la création de certaines de ses chansons, dont son frère aîné qui en plus d’être chanteur est un compositeur, cela m’a beaucoup aidé.