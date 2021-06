Manuels Apple I : le ventilateur obsessionnel crée des reproductions parfaites

Après que Florentino Pérez et Sergio Ramos ont chacun prononcé un discours pour commencer les adieux du défenseur central au Real Madrid, Ramos s’est ensuite assis dans la salle de presse de Valdebebas et a répondu aux questions des journalistes sur son départ après 16 ans. Tout d’abord, le capitaine a répondu à la grande […] More