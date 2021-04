Manyavar et Mohey annoncent le début de la saison des mariages avec une nouvelle campagne

La campagne vise à célébrer les moments invisibles et doux entre la mariée, le marié et les membres de leur famille

Alors que les célébrations de mariage continuent à se dérouler en nombre limité cette année, Manyavar et Mohey ont lancé une nouvelle campagne #ApnoWaaliShaadi montrant comment les vraies émotions et le bonheur des familles et des individus brillent davantage lorsque les mariages ont lieu avec un certain nombre de personnes. La campagne met en valeur ces moments à travers une narration accompagnée de voix et de musique qui feront vibrer les téléspectateurs. La campagne est déjà diffusée et est diffusée sur tous les canaux de médias numériques et sociaux.

Lancés sous la forme d’une série de six TVC, ces films soulignent à quel point les mariages de nos jours ne consistent pas à avoir des centaines d’invités, mais à avoir de la famille, des proches et des amis proches autour de vous, ce qui le rend d’autant plus spécial. «Manyavar et Mohey, en tant que marque, ont toujours cru que notre communication devait être des normes les plus élevées lorsqu’il s’agit de briser les barrières et les stéréotypes liés aux mariages. Cela reflète également notre objectif commercial de parler non seulement aux mariés, mais aussi à leurs proches car notre collection est pour tout le monde et pour chaque occasion », Ravi Modi, directeur général, Vedant Fashions Pvt. Ltd a déclaré.

Pour Shreyansh Baid, fondateur, Shreyansh Innovations, Manyvar et Mohey sont connus pour célébrer les mariages d’une manière unique. «Et pour cette campagne, la marque célèbre les rituels et les traditions avec une touche, où transparaissent les moments invisibles entre différents types de relations. C’est ce qui le rend vraiment spécial. »

«Les mariages ont lieu aujourd’hui avec un public limité, mais c’est ce qui les rend d’autant plus spéciaux. Parce que maintenant, les mariages ne consistent plus autant à assister aux invités et à suivre les protocoles traditionnels, mais plutôt à profiter avec votre famille et vos amis fermés, sans aucune inhibition. C’est là que #ApnoWaliShaadi et #DulhanWaliFeeling interviennent et mettent en évidence ces histoires qui dépeignent les mariages comme plus qu’une simple fonction et plus qu’une célébration », a ajouté Vaishakh Jhunjhunwala, directeur créatif de Shreyansh Innovations.

Lire aussi: Le nouveau TVC de Whirlpool célèbre les moments quotidiens de soins extraordinaires

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.