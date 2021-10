Manyavar s’associe à la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC 2021 en tant que partenaire de vêtements indien officiel

L’IPL a entraîné un bon rappel pour Manyavar, a déclaré Vedant Modi, directeur du marketing de Vedant Fashions Limited.

Manyavar a annoncé un nouveau partenariat avec International Cricket Council (ICC) en tant que partenaire indien officiel de l’ICC Men’s T20 World Cup 2021. Avec ce partenariat, la marque de vêtements de célébration aura sa présence sur le terrain et sur les actifs numériques d’ICC. « Manyavar en tant que marque embrasse la célébration et la convivialité et le cricket est la plus grande fête du pays qui rassemble des personnes de tous les âges. Par conséquent, notre association avec Cricket est une extension naturelle », a déclaré Vedant Modi, directeur du marketing, Vedant Fashions Limited.

« Nous pensons que notre partenariat de longue date avec IPL a entraîné un bon rappel de notre marque phare de vêtements pour hommes – Manyavar et nous sommes convaincus que l’association avec la Coupe du monde ICC T20 2021 nous aidera à consolider davantage la marque dans les cœurs et les esprits de nos consommateurs, » ajouta Modi.

Manyavar a mis en ligne la Coupe du monde T20 2021 en cours à partir des matchs de Super 12. La Coupe du monde masculine T20 de l’ICC 2021 a débuté le 17 octobre et la ligue est entrée dans la phase de Super 12 le 23 octobre. La finale se jouera le 14 novembre à Dubaï.

Pour Manyavar, cet accord ne marque pas sa première association avec le cricket. La marque est connue pour son association avec Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad et Delhi Daredevils en tant que partenaires indiens officiels de l’Indian Premier League (IPL).

Vedant Fashions Limited, la société mère de Manyavar, propose trois marques distinctes pour hommes. Manyavar s’adresse à la catégorie mi-premium dans le segment des vêtements de mariage et de célébration indiens, et Twamev s’adresse à la catégorie premium. D’autre part, l’autre marque Manthan se positionne comme la marque de valeur répondant aux exigences du mid-market.

