Manzanares a battu Madridejos 2-1 à domicile

05/02/2021 à 22:28 CEST

le Manzanares a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Madridejos ce dimanche dans le José Camacho. le Manzanares est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Pedroñeras par un score de 1-0 et avec une séquence de quatre défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Madridejos perdu par un score de 0-1 lors du match précédent contre La Solana. Après le match, l’équipe franjiblanco est huitième à la fin du match, tandis que le Madridejos est dixième.

La première moitié du match a bien commencé pour lui Madridejos, qui a inauguré le lumineux grâce à un Moha à la 9e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

La seconde moitié du match a commencé de manière imbattable pour lui Manzanares, qui a égalisé le jeu grâce à un but de Miguel Serrano à la 54e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe franjiblanco, qui a inversé le score en mettant le 2-1 avec un but de Neveu à la 56e minute, terminant le match avec un score final de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Du côté de l’équipe locale, Ruiz a sauté du banc, Séville, Martin, Garcia et Meissa remplacer Jesute, chéri, Omar, M Oui Garceso, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Bamba, Sylla, Bamba, Boucles Oui Buba, qui est entré par Moha, Xavi Pons, Villena, Roch Oui Battiste.

L’arbitre a montré un total de sept cartons: trois cartons jaunes au Manzanares, spécifiquement pour chéri, Alex Oui Cesar R. et trois à Madridejos (Sylla, Navarrais Oui Bamba). De plus, il y avait un carton rouge pour Navarrais (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Pour le moment, le Manzanares il lui reste 21 points et le Madridejos avec 19 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: Madridejos tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre le UD Almansa dans son fief, tandis que le Manzanares jouera contre lui Conquête à domicile.

Fiche techniqueManzanares:Lopez, M (Garcia, min.76), César R., Alex, Garceso (Meissa, min.78), Cielo (Sevilla, min.46), Gascón, Omar (Martin, min.67), Sobrino, Jesute ( Ruiz, min.46) et Miguel SerranoMadridejos:Romero, Diarrassouba, Villena (Bamba, min 59), Moha (Bamba, min 59), Santos, Navarro, Xavi Pons (Sylla, min 59), Battiste (Buba, min 85), Gato, Roch (Riza , min.77) et ImranStade:José CamachoButs:Moha (0-1, min.9), Miguel Serrano (1-1, min.54) et Sobrino (2-1, min.56)