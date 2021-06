Mapi Sánchez Alayeto annonce qu’il souffre de sclérose en plaques

in

14/06/2021 à 22:23 CEST

Le joueur de padel Mapi Sanchez Alayeto a annoncé ce lundi, via son compte Instagram personnel, qu’il souffrait de sclérose en plaques récurrente de l’expéditeur.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai été retiré du WPT d’Alicante en raison de problèmes de santé que je traîne. Après avoir fait tous les tests correspondants, j’ai déjà les résultats et le diagnostic définitif: sclérose en plaques rémittente”, rapporte le joueur, qui forme un couple avec sa sœur jumelle Majo.

Et conclu : “C’est une maladie imprévisible et, quelles que soient les épidémies qui peuvent apparaître, ce que je peux vous assurer, c’est qu’il n’y aura jamais de manque de volonté, d’effort, de sacrifice, de persévérance et de cette énergie atomika qui nous caractérise !! Je voulais juste vous informer de ma nouvelle réalité puisque vous êtes toujours là, ce que je remercie d’avance. Merci toujours pour votre soutien inconditionnel ! “.

Mapi, devenu numéro un avec sa sœur Majo, est actuellement la 11e raquette du classement ATP et son dernier triomphe remonte au tournoi Adeslas Open 2020 qui s’est tenu à la Madrid Arena du 2 au 9 août de l’année dernière. .