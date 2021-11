Maple Finance lance le premier prêt syndiqué DeFi pour Alameda Research

La finance décentralisée (DeFi) a commencé à grignoter les prêts syndiqués.

Annoncé jeudi, Maple Finance, une plateforme de prêt spécialisée dans les pools de liquidités composés d’institutions, a lancé son premier prêt syndiqué DeFi pour Alameda Research, la société de négoce affiliée à l’échange mondial de crypto-monnaie FTX.

Dans le monde traditionnel, un prêt syndiqué est un financement offert par un groupe de prêteurs, généralement des banques, à des emprunteurs qui peuvent être des entreprises, de grands projets d’infrastructure ou des gouvernements. Ces prêts sont généralement libellés en milliards et sont répartis entre plusieurs prêteurs afin d’atténuer le risque en cas de défaillance de l’emprunteur.

Dans ce cas, une cohorte de prêteurs sur liste blanche, dont CoinShares, Abra et Ascendex, ont engagé 25 millions de dollars de capital au lancement, avec une croissance prévue à 1 milliard de dollars sur 12 mois, selon un communiqué de presse.

Lire la suite: Maple Finance lance un pool de prêts institutionnels autorisés avec BlockTower, Genesis

Maple se décrit comme « un marché de capitaux institutionnel construit sur la blockchain Ethereum », ce qui signifie fournir une infrastructure pour aider les entreprises à emprunter de l’argent et à se développer, a déclaré Sid Powell, PDG de Maple Finance.

« Ce qui est vraiment important à ce sujet, c’est qu’il offre aux entreprises un moyen d’accéder directement aux marchés des capitaux et aux investisseurs institutionnels afin qu’elles puissent s’endetter elles-mêmes », a déclaré Powell à CoinDesk dans une interview. « C’est complètement différent de la façon dont les choses ont été faites auparavant. D’une certaine manière, vous pourriez le considérer comme une sorte de SPAC crypto sur chaîne [special purpose acquisition vehicle]. «

Il y a deux autres investisseurs institutionnels anonymes impliqués dans le prêt syndiqué DeFi, qui est limité aux institutions accréditées non américaines, tous ayant fait l’objet d’un traitement anti-blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Powell a déclaré que les prêts paient des taux fixes compris entre 8 et 10 %.

Maple Finance a récemment lancé un pool de prêts institutionnels autorisés avec BlockTower et Genesis (appartenant à la société mère de CoinDesk, Digital Currency Group). Contrairement au « DeFi traditionnel », qui repose sur des garanties pouvant être réduites en cas de sous-paiement, Maple permet aux utilisateurs d’émettre des prêts non garantis ou sous-garantis à des entités connues en fonction de leur réputation.

Lire la suite: Maple Finance lève 1,4 million de dollars pour sa plateforme de prêt DeFi basée sur la réputation

Powell a cherché à clarifier ce que l’on entend par « réputation » dans ce cas.

« Ce qui se passe ici, c’est qu’Alameda et les autres emprunteurs fournissent leurs données financières – rentabilité, solidité du bilan – très similaires à la souscription qu’une banque ferait si elle décidait de prêter de l’argent à une grande entreprise », a-t-il déclaré. « C’est différent de ce qui a été fait dans DeFi, qui doit évoluer. Le fait est qu’aucune institution ne veut mettre 150 $ pour emprunter 100 $.

DeFi mange également le déjeuner de la blockchain d’entreprise. Il y a quelques années, les prêts syndiqués impliquant une lourde trace papier et de nombreux intermédiaires ont été présentés comme un cas d’utilisation prometteur pour les chaînes autorisées.

« Je pense que les entreprises ont passé trop de temps à décider comment elles allaient créer Internet elles-mêmes, au lieu de créer ce qu’elles voulaient utiliser sur Internet », a déclaré Powell. «Nous avons accepté que l’Internet de l’argent soit pour l’instant sur Ethereum, et nous n’avons pas perdu beaucoup de temps à essayer de le reconstruire. Au lieu de cela, nous avons simplement construit une infrastructure ciblée pour soutenir les emprunts des entreprises. »