MapmyIndia dépose des papiers d’introduction en bourse auprès de SEBI ; émettre entièrement une offre de vente

MapmyIndia s’est associé au gouvernement indien et est présent sur le marché depuis plus de 25 ans

MapmyIndia a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du régulateur du marché des capitaux SEBI, pour lancer une introduction en bourse. L’émission publique est entièrement une offre de vente (OFS) d’un maximum de 75,47 lakh d’actions par les actionnaires vendeurs. L’OFS comprend la vente de jusqu’à 30,70 actions lakh par Rashmi Verma, jusqu’à 20,26 lakh actions par Qualcomm Asia Pacific Pte Ltd et jusqu’à 10,27 lakh actions par Zenrin Co Ltd. MapMyIndia, également connu sous le nom de CE Info Systems, est soutenu par la société mondiale de technologies sans fil Qualcomm et la cartographie numérique japonaise Zenrin.

Axis Capital, JM Financial, Kotak Mahindra Capital et DAM Capital Advisors sont les principaux gestionnaires de l’émission. Link Intime India Private Ltd est le registraire du problème. Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de MapmyIndia. La société ne recevra aucun produit de l’offre et tous les produits de l’offre seront reçus par les actionnaires vendeurs respectifs.

MapmyIndia a établi un partenariat avec le gouvernement indien et est présent sur le marché depuis plus de 25 ans, a également des partenaires industriels comme Honda, Apple, etc. qui sont leurs clients ainsi que des partenaires technologiques. Certains détails de déploiement accessibles au public révèlent que les produits Apple utilisent les cartes MapmyIndia, tout comme les passerelles de paiement comme Paytm, PhonePe ou les plateformes de livraison de nourriture en ligne comme McDonald’s, REBEL Food Eat Sure, Grofers, Cars24. Les localisateurs de magasins d’entreprises telles que SBI Branch Locator, Bajaj Finserv, Single Interface, BFL, Prasar Bharti DTH Dealer locator utilisent le même. Des applications de covoiturage comme Malbork ou des applications Web comme Magic Bricks, 99acres utilisent également MapmyIndia. Application de réclamation des clients du plus grand fournisseur de téléphonie de l’Inde – Airtel. Applications d’intervention d’urgence de l’hôpital Paras, de Cowin ou de la répartition des ambulances d’urgence GVK EMRI. Les FMCG comme Patanjali Ayurveda ou la peinture asiatique et les services publics comme Tata Power utilisent également leurs produits et services.

Le modèle commercial de MapmyIndia consiste principalement à facturer aux clients des redevances, des abonnements et des rentes en échange de la fourniture de licences et de droits d’utilisation sur ses données cartographiques numériques, ses plates-formes, ses API et ses logiciels basés sur la propriété intellectuelle. MapmyIndia présente des avantages évidents dans le contexte des affaires en Inde, qui ne sont pas facilement reproductibles, ce qui crée des barrières élevées à l’entrée dans le secteur des cartes et de la navigation en Inde. Dans son DRHP, MapmyIndia a déclaré que, comme ses produits et solutions spécifiquement localisés pour une géographie difficile comme l’Inde, qui présente un niveau élevé de complexité, une nature dynamique et en constante évolution de l’étendue géographique, fournit également à MapmyIndia une base et une préparation pour offrir des offres robustes. pour le marché mondial également, ayant couvert une géographie difficile comme l’Inde à son actif.

