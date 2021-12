MapmyIndia IPO souscrit 154,71 fois

L’offre publique initiale de CE Info Systems Ltd, la société mère de la société de cartographie numérique MapmyIndia, a suscité une forte réaction des investisseurs et a été souscrite 154,71 fois le dernier jour de souscription lundi.

Populairement connue sous sa marque MapmyIndia, la société est soutenue par la société mondiale de technologies sans fil Qualcomm et la société japonaise de cartographie numérique Zenrin.

L’introduction en bourse a reçu des offres pour plus de 108,98 actions crore contre plus de 70,44 actions lakh proposées, selon une mise à jour sur le NSE.

La catégorie des investisseurs non institutionnels a été souscrite 424,69 fois, tandis que la partie des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a reçu 196,36 fois la souscription et les investisseurs individuels de détail (RII) 15,20 fois.

L’offre publique initiale (IPO) d’un maximum de 1 00 63 945 actions de participation avait une fourchette de prix de 1 000 à 1 033 Rs par action. Mercredi, la société a récupéré 312 crores de roupies auprès des investisseurs principaux.

La société fournit des cartes numériques avancées, des logiciels géospatiaux et des technologies IoT basées sur la localisation et, entre autres, elle alimente les cartes Apple.

Axis Capital Limited, JM Financial Limited, Kotak Mahindra Capital Company Ltd et DAM Capital Advisors Ltd étaient les gestionnaires de l’offre.

