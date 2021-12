MapMyIndia, Reliance Industries, Bharti Airtel, Wipro parmi les actions ciblées aujourd’hui

Les marchés plus larges ont fortement chuté au cours des dernières séances de bourse, tandis que les grandes capitalisations n’ont offert aucun répit.

Les ours gardent le contrôle sur Dalal Street et les analystes pensent que tout repli sera utilisé pour vendre le marché à découvert. Les marchés plus larges ont fortement chuté au cours des dernières séances de bourse, tandis que les grandes capitalisations n’ont offert aucun répit. « Les marchés ont corrigé d’environ 10 % par rapport à leur sommet en raison de la vente constante de FII, du resserrement de la politique monétaire des banques centrales à l’échelle mondiale et des inquiétudes concernant la reprise économique en raison de la hausse des cas d’omicron. L’étendue globale du marché reste négative et nécessiterait de puissants déclencheurs positifs pour changer la tendance négative actuelle », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal. Il a ajouté qu’il était temps de garder une vue prudente au cours des prochains jours.

MapMyIndia : Les actions de CE Info Systems ou de MapMyIndia commenceront à être négociées aujourd’hui. L’introduction en bourse de 1 039 crores de Rs a été souscrite un total de 154,71 fois plus tôt ce mois-ci, la partie des investisseurs non institutionnels ayant été souscrite 424,69 fois.

Industries de confiance : Reliance Jio, propriété de Mukesh Ambani, a ajouté 1,76 million d’abonnés sans fil en octobre, devenant ainsi le seul opérateur à ajouter des clients au cours du mois.

Bharti Airtel: L’opérateur télécom a perdu 489 709 abonnés au mois d’octobre, selon les données de la TRAI. La base de Bharti Airtel a baissé de 0,14% à 353,97 millions.

Wipro : La société informatique a annoncé lundi avoir signé un accord pour acquérir Edgile, dont le siège est à Austin, au Texas, un fournisseur de conseil en cybersécurité transformationnel qui se concentre sur les risques et la conformité, la sécurité de l’information et du cloud, et l’identité numérique. L’affaire vaut 230 millions de dollars.

Escortes : Le fabricant d’équipements de construction et de machines agricoles a informé les bourses que ses actionnaires avaient accepté d’émettre 93.63 726 actions de la société sur une base d’attribution préférentielle à Kubota Corporation of Japan.

Ingrévia jubilatoire : La société de fabrication de produits chimiques spécialisés, Jubilant Ingrevia, a déclaré lundi qu’elle avait émis des papiers commerciaux d’une valeur de 100 crore de roupies la semaine dernière. La durée des billets de trésorerie est de 46 jours avec un coupon de 3,85 %.

Moulins de Chini de Balrampur: La société a remporté une commande pour fournir de l’éthanol aux sociétés de commercialisation du pétrole. L’entreprise fournira 1,57 kilolitre lakh d’éthanol à la fois au secteur public et au secteur privé OMC.

Ciment Shree : Des responsables de Shree Cement ont rencontré lundi le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy et ont discuté de la mise en place d’une usine de Greenfield Cement dans le district de Guntur pour un coût estimé à 1 500 crores de roupies.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.