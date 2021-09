MAPPED: Les routes britanniques paralysées par d’énormes files d’attente dans les stations-service | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Chichester : une bagarre de masse éclate dans une station-service

Les Britanniques font la queue depuis les premières heures pour essayer d’obtenir de l’essence en raison d’inquiétudes concernant une pénurie de carburant sur les parvis britanniques, avec des photos sur Twitter montrant des files d’attente devant les stations-service dès 7 heures du matin aujourd’hui. Un manque de chauffeurs de poids lourds avait affecté l’approvisionnement en essence du pays, cependant, la demande accrue a fait des ravages dans tout le pays. Les entreprises ont dû limiter le carburant dans certains cas et d’autres ont complètement fermé des stations. La circulation a été affectée par la ruée vers le carburant, avec des embouteillages sur les routes britanniques aujourd’hui.

Les stations-service du groupe EG limitent le carburant à 30 £ pour les clients de ses 389 stations-service afin de “garantir autant de [of our] les clients ont accès au carburant des véhicules.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré aujourd’hui qu’il n’y avait “pas de pénurie de carburant” et a exhorté les conducteurs à être “sensibles”.

Une pénurie de chauffeurs routiers a déclenché le chaos pétrolier, certaines livraisons de carburant ayant été impactées ces derniers jours.

Une tempête parfaite a entraîné une pénurie de chauffeurs de poids lourds, avec la pandémie de coronavirus, le Brexit, les bas salaires, les changements fiscaux, le vieillissement des travailleurs et les mauvaises conditions de travail y contribuent tous.

MAPPED: Les routes britanniques paralysées par d’énormes files d’attente dans les stations-service (Image: EXPRESS/ GETTY)

M. Shapps a reproché à la Road Haulage Association d’avoir déclenché une “ruée vers les stations-service”.

Maintenant, le secrétaire aux Transports a déclaré qu’il introduisait un “grand paquet” de mesures, y compris des visas temporaires pour les chauffeurs de camion, pour améliorer la situation.

Cependant, le trafic dans et autour des stations-service à travers le pays continue de faire des ravages pour les conducteurs.

La carte du trafic de l’AA a montré les routes impactées par le trafic dense, les longues files d’attente et le manque de carburant.

Files d’attente aux stations-service : un manque de chauffeurs de poids lourds a entraîné une interruption de certains approvisionnements en essence (Image : GETTY)

Sur le M25, il n’y a actuellement aucun carburant disponible aux pompes diesel sur le M25 dans les deux sens chez Cobham Services.

Alors que l’A19 dans le nord-est de l’Angleterre a un trafic plus dense que la normale dans les deux sens entre la station-service Gulf.

Et sur la M23, il y a à J11 A23, Pease Pottage – les services sont juste à côté du rond-point J11.

Lisez ci-dessous pour une liste complète des routes affectées par la montée subite des stations-service.

Routes affectées par le chaos des stations-service à partir de 13 heures BST.

A19 – Circulation dense, circulation plus dense que la normale

– Circulation dense et circulation plus dense que la normale sur l’A19 dans les deux sens à la station essence Gulf.

A583 – Trafic lent

– Circulation lente sur l’A583 Blackpool Road dans les deux sens à la station-service Texaco.

M1 – Pas de carburant disponible

– Pas de carburant disponible sur la M1 en direction sud à (Leicester Forest East Services). Leicester Forest East Services est situé entre J21A (Leicester North / Kirby Muxle) et J21 (Leicester).

A442 – Partiellement bloqué, trafic lent

– Circulation partiellement bloquée et lente en raison d’un accident sur l’A442 en direction sud près du rond-point de la station-service Shell. A l’approche du rond-point.

Files d’attente des stations-service: les routes à travers le Royaume-Uni sont confrontées à des files d’attente alors que les Britanniques paniquent pour acheter de l’essence (Image: EXPRESS)

Files d’attente des stations-service : les stations-service ont été inondées de clients (Image : GETTY)

A435 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A435 Birmingham Road Northbound près de la station-service.

Blue Boar Lane, Norwich – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur Blue Boar Lane à la station-service Tesco.

A461 – Trafic lent

– Circulation lente sur l’A461 Lichfield Road près de la station-service.

A428 – Trafic très lent

– Circulation très lente sur l’A428 Victoria Promenade près de la station-service Morrisons.

A4155 – Trafic lent

– Circulation lente sur l’A4155 La Parade à la Station-service.

A308 – Trafic lent

– Circulation lente sur l’A308 Maidenhead Road près de la station-service BP. Pas aidé non plus par la fermeture prévue du week-end de M4 entre J6 et J8.

A30- Partiellement bloqué, accident de la circulation lente

– Circulation partiellement bloquée et lente en raison d’un accident sur l’A30 London Road Eastbound près de la station-service.

M25 – Pas de carburant disponible

– Pas de carburant disponible aux pompes diesel sur M25 dans les deux sens à (Cobham Services). Cobham Services se situe entre J9 (Leatherhead) et J10 (Wisley Interchange).

Files d’attente dans les stations-service : certaines stations-service ont introduit un plafond de dépenses en carburant (Image : GETTY)

Files d’attente des stations-service : une poignée de stations ont dû fermer en raison de la demande accrue (Image : GETTY)

A23 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A23 Brighton Road en direction nord avant Forge Bridge Lane (Hooley). En raison des personnes se dirigeant vers les deux stations-service sur ce tronçon.

A2022 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A2022 Selsdon Park Road Eastbound à la station-service.

M25 – Pas de carburant disponible

– Pas de carburant disponible sur la M25 dans le sens horaire à (Clacket Lane Services). Le service Clacket Lane se situe entre J5 (échangeur M26) et J6 (Godstone).

A22 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A22 Godstone Road en direction nord à la station-service.

A2022 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A2022 Selsdon Park Road Eastbound à la station-service

A21 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A21 Sevenoaks Road en direction sud avant Rushmore Hill (Pratt’s Bottom). En raison de personnes se dirigeant vers la station-service.

A21 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A21 en direction du sud à l’A21 (Rond-point Blue Boys). La circulation fait normalement la queue ici la plupart du temps, cependant, il y a une station-service ici et on pense que la circulation fait la queue pour cela.

A2 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur la route commerciale A2 près de la station-service.

Anthonys Way, Norwich – Congestion, circulation lente

– Circulation lente sur Anthonys Way à la station-service. La congestion du tunnel Medway où des travaux routiers ajoutent aux retards.

A28 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A28 Ashford Road dans les deux sens près de la station-service.

A26 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A26 St Johns Road à proximité des stations-service.

A264 – Trafic très lent

– Circulation très lente sur l’A264 Langton Road près de la station-service.

M23 – Pas de carburant disponible

– Pas de carburant disponible sur M23 à J11 A23 (Pease Pottage). Les services sont juste à côté du rond-point J11.

A23 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur la route A23 Bonehurst dans les deux sens près de la station-service (rond-point des Chequers).

A259 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A259 Kingsway dans les deux sens à la station-service.

Fratton Way, Portsmouth – Trafic en file d’attente

– La circulation en file d’attente sur Fratton Way dans les deux sens à la station-service Tesco.

A379 – Trafic en file d’attente, trafic plus important que la normale

– Circulation en file d’attente et circulation plus dense que la normale sur l’A379 Bitton Park Road autour de la station-service.

A36 – Trafic en file d’attente

– Circulation en file d’attente sur l’A36 Wilton Road en dehors de la ville près des stations-service.