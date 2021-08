Maps ne vous guidera pas vers votre destination si vous ne partagez pas vos données avec Google, un autre cas de « si c’est gratuit, le produit c’est vous » | La technologie

in

Google modifie les conditions d’utilisation de Maps et il sera désormais nécessaire de partager des données avec l’application.

Dans le domaine technologique, le dicton selon lequel quand quelque chose est gratuit est plus que connu, c’est parce que le produit c’est vous, du moins si on ne parle pas de logiciel libre. Dans cette situation, Google est l’une des entreprises clés offrant la plupart de ses des outils gratuitement, ou au moins en échange d’informations sur toi.

Dans ce domaine, des changements seront expérimentés avec l’une des applications les plus utilisées, Google Maps. Comme indiqué dans 9to5Google, les utilisateurs commenceront à recevoir des messages de la société lorsqu’ils ouvriront l’outil. Dans ces avis on leur en demande plus “Données de navigation“. Au moins pour les personnes qui les ont bloqués.

Lorsqu’on parle de données de navigation, elles se réfèrent à l’emplacement pris par le GPS, mode de déplacement, baromètre et autres données de l’appareil. Tout cela afin de l’ajouter à leurs évaluations lorsqu’il s’agit d’améliorer l’application et d’offrir des informations en temps réel aux utilisateurs.

Le problème est que cette acceptation des termes ce ne sera pas une option si vous souhaitez utiliser l’applicationPour demander des itinéraires et être guidé, les informations de l’appareil devront être partagées ou il cessera de fonctionner.

Refuser de libérer des blocs de données Navigation détaillée en direct et guidage vocal qui renseigne sur la direction à prendre. Si les modifications sont acceptées, l’application continuera à fonctionner comme avant, aucune nouvelle fonctionnalité n’a été implémentée récemment.

Il faut préciser que ce changement affecte tous les utilisateurs, quel que soit le territoire où il est utilisé ou qu’il se fasse sur un mobile avec Android ou iOS. Par conséquent, si le message apparaît, c’est à vous d’accepter le changement, bien que si vous refusez le prix, ce sera de cesser d’utiliser l’application.