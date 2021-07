Maps obtient une nouvelle fonctionnalité intéressante dans iOS 15 qu’Apple n’a jamais annoncée

Apple a officiellement annoncé iOS 15 à la WWDC en juin. Ce n’est pas aussi important qu’iOS 14, mais iOS 15 regorge de nouvelles fonctionnalités et améliorations. L’une de ces améliorations est la refonte de l’application Maps. L’application de navigation propriétaire d’Apple a besoin d’une actualisation depuis un certain temps. Il a surtout rattrapé Google Maps ces dernières années, mais ce n’est toujours pas tout à fait là. Heureusement, le nouveau design semble être une amélioration significative par rapport à l’ancien. De plus, Maps a apparemment quelques nouvelles fonctionnalités secrètes qu’Apple n’a pas encore officiellement dévoilées.

Meilleure offre du jour Les prises intelligentes TP-Link Kasa mini Alexa très populaires viennent d’atteindre un nouveau prix bas historique de 6 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 23,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Apple a lancé la troisième version bêta du développeur iOS 15 le 14 juillet. Près de deux semaines plus tard, les propriétaires d’iPhone font toujours de nouvelles découvertes. Par exemple, dimanche, un Redditor a partagé cette image :

Capture d’écran de l’application Maps d’Apple sur iOS 15. Source de l’image : ChrisSDreiling/Reddit

Dans iOS 15, l’application Maps prendra désormais en compte les conditions météorologiques dans les itinéraires qu’elle suggère. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, il y a eu un avertissement de crue éclair près de Denver, dans le Colorado. L’application Maps propose plusieurs itinéraires possibles, mais note également ceux qui éviteront les zones touchées.

On ne sait pas combien d’événements météorologiques l’application sera capable d’alerter les utilisateurs. Cela dit, c’est un ajout intelligent de toute façon, d’autant plus que les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus courants.

C’est l’une des nouvelles fonctionnalités les plus utiles de l’application Maps dans iOS 15, mais c’est loin d’être la seule. Des plans de ville plus détaillés se sont le plus démarqués lors du discours d’Apple à la WWDC 2021. Chaque ville sera plus détaillée, mais certaines ajouteront même des structures 3D sur la carte, comme le Golden Gate Bridge à San Francisco. Apple ajoute également des itinéraires de marche AR, une vue du globe et des cartes de transport en commun beaucoup plus détaillées. Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour dans notre énorme guide iOS 15.

Meilleure offre du jour Voici : Apple AirPods Pro vient d’atteindre le prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission