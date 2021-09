Mara Gómez, le salut par le football

18/09/2021 à 08:00 CEST

“Le football m’a sauvé la vie & rdquor;, répète Mara Gómez dans les interviews qu’elle a données depuis qu’elle est devenue la première joueuse transgenre à rejoindre une équipe professionnelle de première division. «Le football était et est ma thérapie, mon soutien émotionnel & rdquor;, confirme sans hésiter cet avant-centre, aujourd’hui originaire d’Estudiantes de La Plata et jusqu’à la saison dernière de Villa San Carlos de Berisso, commune située à la périphérie de cette même ville. « J’ai pensé plusieurs fois à me suicider. Avoir le football dans ma vie m’en a empêché& rdquor;, raconte cette femme de 25 ans qui vient d’obtenir son diplôme d’infirmière, qui est née garçon et a réalisé à 11 ans que son sexe biologique ne correspondait pas à son identité de genre.

Rien n’est facile pour les personnes qui se sentent étrangères dans leur propre corps. Ni psychologiquement, ni juridiquement, encore moins socialement. Les Mara Gómez de la planète sont perçues comme des outsiders, pointées du doigt, marginalisées, humiliées. Les données de leur espérance de vie moyenne – entre 30 et 40 ans – suffisent à imaginer la souffrance d’un groupe qui se voit souvent refuser le pain et le sel.

Dans le cas de Mara, le destin s’est tordu sur un chemin plus brillant par pur hasard. « Il y avait un petit terrain près de chez moi et un jour un voisin m’a invité à jouer. J’ai tout de suite senti que ça me ferait du bien & rdquor;, souviens-toi. Puis l’épreuve a commencé. Le refus des clubs et associations de football amateur de l’admettre dans les équipes féminines parce que sa carte d’identité disait “homme” à côté des regards critiques et blessants. Mais en même temps, il y avait aussi de la compréhension, de la camaraderie vestimentaire et de l’affection, des raisons suffisantes pour garder l’illusion.

La loi sur l’identité de genre, approuvée en Argentine en 2012, autorise le changement d’enregistrement dans les documents, et lorsqu’elle avait 18 ans, lorsque le mot « femme » a été imprimé sur son document, Mara sentit que la vie était transformée. Le Toronto City Sports Group de La Plata l’a reçue à bras ouverts, et ainsi la route du soccer a commencé à se dégager. Son nom est devenu connu dans la région de La Plata, soit en générant des discussions sur les avantages physiques présumés qu’il pourrait obtenir du fait de sa génétique ainsi que de ses capacités sur le terrain.

L’étape suivante l’a fait sauter sur les pages des journaux et des écrans de télévision. Juan Cruz, entraîneur de la Villa San Carlos, l’a convaincue de rejoindre son équipe, membre de la Première Division professionnalisée de la fédération argentine.

La pandémie retarderait la première, mais tout vient. L’approbation fédérale nécessaire, qui nécessite des analyses périodiques pour démontrer que votre taux de testostérone dans le sang est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, tel qu’établi par le Comité olympique, c’est finalement arrivé le 28 novembre 2020, et les débuts de Mara Gómez avec le maillot bleu clair, neuf jours plus tard.

“C’est un rêve dont on n’a pas rêvé, car je croyais que cela n’existerait pas, mais la lutte pour construire une nouvelle humanité ne s’arrête pas”, a-t-elle déclaré ce jour-là, devenant déjà une référence pour la communauté trans. Le mois dernier, il franchirait une nouvelle étape en signant pour le casting ‘pincharrata’. À Estudiantes, il alterne les positions de départ avec les remplacements, tout en répétant comment sera la célébration de son premier but. Mara Gómez a de nombreuses raisons de le crier à haute voix.