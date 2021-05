MARA Stock: 9 choses à savoir sur Crypto Mining Play Marathon Digital as Shares Slide

Marathon numérique (NASDAQ:MARA) est en train de prendre une raclée mardi après la publication de son rapport de résultats pour le premier trimestre de 2021.

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur le dernier rapport sur les résultats de Marathon Digital.

Au départ, les pertes de 20 cents par action de la société n’ont pas favorisé l’action MARA. C’était pire que la perte par action de 2 cents à laquelle Wall Street s’attendait. C’était aussi une perte plus large que les 12 cents par action de la même période l’an dernier. En plus de cela, les revenus de Marathon Digital de 9,15 millions de dollars n’ont pas non plus excité les investisseurs. Cela est dû au fait que les estimations des analystes manquent de 19%. Cependant, c’était mieux que le chiffre d’affaires de la société de 592 000 $ pour la même période de l’année précédente. le Bitcoin (CCC:BTC-USD), la société minière note qu’elle a produit 192 BTC au cours du trimestre. Il a également mentionné avoir acheté 4 812,66 bitcoins supplémentaires pour 150 millions de dollars au cours de la période. Les bénéfices de la société indiquent également que les mineurs actifs ont été portés à 6 800.

Sim Salzman, directeur financier de Marathon Digital, a dit ceci à propos du rapport sur les bénéfices qui nuit aujourd’hui à l’action MARA.

«Le premier trimestre a marqué une amélioration substantielle de notre performance financière, car nous avons augmenté nos revenus à 9,2 millions de dollars, généré un bénéfice net de 83,4 millions de dollars et réalisé un BAIIA ajusté de 137,4 millions de dollars. De plus, nous sommes sortis du trimestre avec 211,9 millions de dollars en espèces et avec une liquidité totale, définie comme des avoirs en espèces et en bitcoins, d’environ 504,5 millions de dollars. »

L’action MARA connaît un fort mouvement dans les échanges tôt le matin après son rapport sur les bénéfices. Cela a quelque 5 millions d’actions changeant de main au moment d’écrire ces lignes. Cela n’a pas encore atteint son volume de négociation moyen quotidien de 22,1 millions d’actions.

Le titre MARA était en baisse de 8,9% mardi matin mais est toujours en hausse de 129,7% depuis le début de l’année.

