MARA Stock: Après le récent crash de crypto, le marathon continue

Parlons de Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA). Si vous êtes un fan des crypto-monnaies, que devriez-vous penser du stock MARA? Examinons ce que fait le mineur de crypto et sur le graphique des prix ces jours-ci, puis proposons une détermination ajustée au risque basée sur ces résultats.

Source: Shutterstock

Bitcoin (CCC:BTC-USD) a bien sûr perdu un peu plus de 50% au cours des dernières semaines à son plus bas récent et une vente sans pénurie d’excuses. Ethereum (CCC:ETH-USD) a été un défi. La deuxième plus grande crypto au monde a réduit l’écart de valorisation grâce aux jetons non fongibles (NFT) et ce que des investisseurs comme Mark Cuban pensent être une proposition d’utilité globale de blockchain plus forte.

Les régulateurs méfiants n’ont certainement pas aidé BTC, ni d’ailleurs MARA non plus. La Chine, la Turquie, l’Inde et les États-Unis ont tous commencé à réprimer de diverses manières les cryptos. Et compte tenu de sa taille, Bitcoin a été le garçon fouetteur résident avec le plus à perdre.

Puis il y a Tesla (NASDAQ:TSLA). Récemment et à l’improviste, Elon Musk a annoncé que son entreprise mettait fin aux paiements en bitcoins en raison de la consommation d’énergie énorme de la crypto, qui va à l’encontre de la logique EV … du moins superficiellement.

Pour dire le moins, les investisseurs de la BTC ont eu de nombreuses occasions de blâmer leurs pertes et cela a certainement nui aux actions MARA. Mais MARA s’est également blessé.

En tant que principal jeu d’extraction de crypto Bitcoin et largement connu pour renforcer agressivement son arsenal informatique et accumuler ses jetons hachés pour des gains d’investissement futurs plus importants, la détresse plus large de Bitcoin a contribué à faire chuter le stock MARA de 70% encore plus. MARA a également connu d’autres problèmes. Ou plutôt, les préoccupations que les investisseurs en actions apprécient de se plaindre chaque trimestre.

À la suite de la publication des résultats du premier trimestre il y a deux semaines, les actions de MARA ont chuté de 26% lors de sessions consécutives. Et cette pression a joué un rôle déterminant dans l’établissement du creux correctif susmentionné du titre. Il semble que les investisseurs réagissaient aux investissements commerciaux agressifs et à l’effet de levier de MARA, ce qui, à court terme au moins, a révélé le coût supplémentaire de pertes plus importantes que prévu.

Graphique hebdomadaire des prix de l’action MARA

Source: Graphiques par TradingView

Les voies à effet de levier de MARA restent une voie à double sens. Alors que les actions ont été écrasées depuis avril, les investisseurs qui y gagnent depuis le début de 2021 sont toujours environ trois fois plus élevées que celles qui accumulent BTC avec des rendements comparatifs de 141% contre 32%. Et aujourd’hui, l’action MARA se prépare à élargir cet écart pour ses actionnaires haussiers.

Au début de la séance de mercredi, les actions de MARA ont confirmé de justesse le chandelier interne doji de la semaine dernière formé dans la foulée du creux de l’action lié aux bénéfices. Avec l’action des prix centrée sur le niveau de retracement de 62% et la stochastique signalant tout juste un croisement haussier en territoire de survente, le tableau des prix offre un bon endroit pour relever une histoire de croissance à des niveaux de valeur technique évidente.

En fin de compte, MARA reste inexorablement lié à BTC. Et si une route cahoteuse ces derniers temps devient la fin de la route pour les largesses encore massives de Bitcoin, les actionnaires de MARA risquent d’être encore plus en difficulté.

En bout de ligne, je suis personnellement optimiste que Bitcoin n’est pas fini comme un élément important du marché de la crypto-monnaie, et la morosité et la morosité d’aujourd’hui vont s’estomper. En ce qui concerne les investisseurs de Marathon, ayant la possibilité de se couvrir et d’exploiter à la fois le meilleur et le pire des jours avec une position d’options bien structurée, un collier de 25 $ / 35 $ d’août semble être un excellent point de départ à cette fin.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions dans Grayscale Bitcoin (GBTC), Grayscale Ethereum Trust (ETHE), ainsi que Marathon Digital Holdings (MARA) et ses dérivés. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.