MARA Stock: Évitez les holdings numériques Marathon comme point d’entrée vers Bitcoin

Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) a été l’une des plus grandes histoires boursières ces derniers temps. Les actions étaient bien en dessous de 1 $ il y a un an et se négocient maintenant à près de 35 $. À ce stade, le Bitcoin (CCC:BTC-USD) La montée fulgurante des mineurs devrait susciter l’inquiétude des investisseurs.

Source: Shutterstock

En fait, son activité minière semble hors de prix. Ce sont les activités de la société qui se déplacent en dehors des opérations minières qui ont renforcé le stock de MARA. Cependant, cela ne fait que compliquer la thèse d’investissement derrière la sécurité.

En fin de compte, il y a quelques raisons pour lesquelles je pense que la récente baisse des prix se poursuivra.

Opérations minières

Étant donné que Marathon Digital Holdings est une société minière de Bitcoin, il est logique de comprendre comment l’entreprise se comporte en tant que mineur. L’action MARA n’a décollé qu’en décembre 2020, mais les investisseurs doivent revenir sur cette époque pour comprendre ce qui se passe avec l’entreprise.

Au quatrième trimestre de 2020, Marathon Digital Holdings a extrait 157 Bitcoins. Marathon se présente également comme une «entreprise de technologie des actifs numériques». Au cours de la même période, il a déclaré 2,6 millions de dollars de revenus et une perte nette de 5,2 millions de dollars. Les investisseurs si intéressés par l’exploitation minière de Bitcoin, et Marathon Digital Holdings en particulier, semblent continuer à rester désintéressés par les mesures.

Tout au long de l’année 2020, la société a enregistré plus de 4 millions de dollars de revenus miniers. Ces opérations entraînent une perte nette de près de 10,5 millions de dollars. Il semble donc que la société continue davantage ce qu’elle a fait tout au long de 2020; c’est-à-dire que continuer à subir une perte nette de 2 $ pour chaque dollar de revenus Bitcoin qu’il exploite.

Pour moi, ce n’est pas l’entreprise la plus attrayante à acheter.

Fonds Bitcoin

Marathon Digital Holdings avait 5 134,2 Bitcoins au 5 avril, mais il est important de noter que la grande majorité ont été achetés et non extraits. La société a acheté 4 813 de ces 5 134,2 Bitcoins avec le produit d’une offre sur le marché avec 150 millions de dollars.

Ces Bitcoins ont été achetés à un prix moyen supérieur à 31000 dollars, donc actuellement, l’affaire est bonne pour l’entreprise. Actuellement, Bitcoin coûte environ 55 millions de dollars. Mais je ne peux pas m’empêcher de me demander si les investisseurs en actions MARA confondent les avoirs Bitcoin de la société avec ses résultats d’exploitation réels.

Rien n’indique que l’entreprise s’améliore pour gagner de l’argent grâce à l’extraction de Bitcoin. N’est-ce pas ce que les investisseurs en actions achètent? La force de l’entreprise? Néanmoins, la société augmente l’échelle de ces opérations moins que stellaires.

Augmentation de l’activité minière

La société a répertorié un parc minier actif de 6 800 mineurs à la fin du premier trimestre 2021. Elle prévoit que le chiffre augmentera à 103 120 d’ici 2022. Cela augmentera son hashrate (EH / s) par un facteur de 14,6, de 0,71 à 10.37.

C’est un point positif dans la mesure où la société pourra extraire plus de Bitcoin plutôt que de l’acheter afin d’augmenter ses avoirs.

Mais cela soulève également une préoccupation légitime: les opérations minières entraînent des pertes nettes qui semblent augmenter avec les revenus générés par les opérations minières.

Je pense qu’il y a beaucoup de meilleurs jeux sur Bitcoin. Au fur et à mesure que de plus en plus d’investisseurs deviennent avisés des sociétés minières avec le temps, leur popularité diminuera.

Les options d’exposition au Bitcoin continuent d’augmenter

Je pense que la raison pour laquelle les investisseurs s’empilent dans des entreprises comme Marathon Digital Holdings est que Bitcoin est tout simplement si attrayant que tout point d’entrée sera inondé d’activité. Les investisseurs peuvent toujours acheter du Bitcoin pour une exposition. Il semble également que les ETF Bitcoin obtiendront bientôt l’approbation. Cela changera fondamentalement la façon dont les marchés interagissent avec Bitcoin. À l’heure actuelle, les actions minières de Bitcoin sont populaires car elles constituent une méthode pour obtenir une exposition boursière à Bitcoin.

Les ETF Bitcoin offriront aux investisseurs de meilleures options. C’est l’une des raisons parmi tant d’autres qui indiquent que le stock MARA doit être évité.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.