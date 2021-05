MARA Stock: Le problème avec la stratégie de croissance ambitieuse de Marathon

Marathon numérique (NASDAQ:MARA) stock a perdu un peu de vapeur ces derniers temps. Oui, l’action MARA est toujours en hausse de plusieurs milliers de pour cent au cours de la dernière année. Les propriétaires de longue date ont été récompensés à la pelle. La dynamique s’est toutefois ralentie plus récemment, les actions chutant d’environ 66% par rapport à leurs récents sommets.

Source: Shutterstock

À première vue, cela peut paraître surprenant. Malgré des succès importants au cours du dernier jour, les crypto-monnaies restent extrêmement populaires. Ethereum (ETH-USD) vient de frapper de nouveaux records, et Dogecoin (DOGE-USD) prend positivement le monde d’assaut. Bitcoin (BTC-USD) ne s’en sort pas si mal non plus. Avec tout cela à l’esprit, vous penseriez que les actions de crypto-minage seraient en plein essor.

Au lieu de cela, il semble que le récent Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) la liste des actions a emporté une partie de l’intérêt. Le stock COIN a absorbé beaucoup de capital de l’espace des stocks cryptographiques, ce qui a entraîné une baisse à court terme d’autres noms de crypto comme Marathon et Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE). Et maintenant, le titre Coinbase lui-même a baissé, ce qui a aggravé le sentiment. Alors le stock MARA va-t-il se remettre sur les rails?

Énorme potentiel de profit futur… sur papier

Marathon a en théorie une formidable opportunité de profit. Selon une récente présentation d’investisseurs, Marathon sera une puissance financière dans les années à venir.

Sur la base des projections actuelles, Marathon suppose ce qui suit une fois que ses plates-formes minières sont toutes déployées. Il pense que ses 103 120 mineurs produiront 10,37 ExaHashes (EH) par seconde. Un ExaHash, pour être clair, est un quintillion de hachages. Ce serait formidable. La capacité minière actuelle dans le monde est d’environ 175 à 200 EH / s, ce qui signifie que Marathon représenterait plus de 5% de la capacité minière totale. Cela se traduirait par la production par Marathon d’environ 55 à 60 Bitcoins par jour.

Selon les calculs de Marathon, il ne coûterait que 4541 $ par Bitcoin, en moyenne, pour les exploiter. Jetez un prix de 60 000 $ sur chacun vendu, et la société serait apparemment en train de frapper de l’argent. À un prix de vente de 60 000 $, Marathon générerait 103 millions de dollars de revenus mensuels et 87,2 millions de dollars de bénéfices mensuels, calcule-t-il. Annualisez ces chiffres et l’entreprise générerait environ 1 milliard de dollars par an de bénéfices miniers. Même après les frais généraux, les coûts de financement, les taxes et autres, Marathon s’en tirerait plutôt bien si ces projections se réalisaient.

Marathon n’est pas la seule entreprise à se développer

Le problème avec l’exploitation minière Bitcoin a été et continue d’augmenter la capacité minière. Les projections des sociétés minières semblent toujours bonnes, car elles supposent une capacité de production future plus élevée par rapport au hashrate mondial actuel. Cependant, le hashrate augmente considérablement avec le temps, en particulier chaque fois que le prix du Bitcoin augmente.

Le 1er janvier 2017, par exemple, Bitcoin coûtait un peu moins de 1000 dollars. Pendant ce temps, le hashrate était de 2,5 EH / s. Depuis lors, le prix de BTC a augmenté de 60x. Cependant, la difficulté d’extraction a en fait été multipliée par 80 au cours de la même période pour atteindre 200 EH maintenant. Ainsi, la difficulté de minage a en fait augmenté légèrement plus rapidement que le prix de Bitcoin. En d’autres termes, il n’y a pas de déjeuner gratuit. Chaque fois que le prix grimpe, les consortiums miniers réagissent en mettant plus de matériel au travail pour exploiter cette opportunité de profit. C’est de l’arbitrage, pur et simple.

Dans un monde théorique où Marathon était la seule entreprise à pouvoir déployer de nouvelles plates-formes minières lorsque Bitcoin se rallierait, cela ferait une mise à mort. Cependant, dans le monde réel, tout le monde réagira de la même manière, réduisant les marges bénéficiaires à tous les niveaux. La majorité des opérations minières de Bitcoin dans le monde se sont installées dans des endroits où l’électricité est moins chère, comme la Chine. On ne sait toujours pas si des sociétés minières comme Marathon seront en mesure de rivaliser.

Une autre chose à garder à l’esprit est que les projections financières de Marathon sont basées sur le concept clé du moment où toutes ses plates-formes minières sont fonctionnelles. Ce n’est pas prévu avant 2022. Pourquoi ne peut-il pas mettre en place plus tôt tout l’équipement de minage souhaité? C’est parce qu’il est en ligne, avec tant d’autres ateliers miniers, pour obtenir de nouveaux équipements livrés par les fournisseurs. Que se passe-t-il lorsque tous ces autres clients miniers en ligne allument leur propre équipement nouvellement commandé? C’est vrai, le hashrate augmente et donc la part de Marathon dans le pool de bénéfices diminuera.

Verdict de l’action MARA

L’action MARA reste un jeu sur le prix du Bitcoin. Je suis sceptique que ses ambitions minières se traduiront jamais par des profits durables. Cela dit, sa récente décision d’acheter un tas de Bitcoin sur le marché libre (ce qui est beaucoup plus facile que de l’exploiter) a fait de l’action MARA un pari direct sur Bitcoin.

Alors que Marathon a extrait moins de 200 bitcoins au dernier trimestre, il en détient désormais plus de 5000 sur son bilan en raison de ses gros achats de BTC auprès des bourses. De cette façon, si Bitcoin continue de monter en flèche, l’action MARA devrait augmenter la valeur de ses 5000 Bitcoins. Cependant, ne vous laissez pas emporter par l’excitation autour de ses bénéfices miniers potentiels en 2022. Au moment où il aura branché tout son équipement minier, la concurrence l’aura également fait, ce qui entraînera probablement des bénéfices bien inférieurs aux attentes de tout le monde.

A la date de publication, Ian Bezek ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.