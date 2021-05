MARA Stock: Les actions numériques de Marathon combattent le crash de la crypto

La première étape de la réflexion Marathon numérique (NASDAQ:MARA) en tant qu’idée d’investissement, c’est d’accepter les concepts cryptographiques. C’est plus facile en théorie qu’en réalité pour une partie géante de la population. Lentement mais sûr qu’ils arrivent, mais sous des angles complètement différents.

J’ai récemment débattu des crypto-monnaies au gymnase. Je suis allé m’entraîner et à la place j’ai donné une conférence. Ce furent des moments amusants car la plupart des participants sont très novices en matière d’investissement. Je connais ces gens depuis près d’une décennie et pas une seule fois nous n’avons débattu des stocks.

Sinon pour Bitcoin (CCC:BTC-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD), Dogecoin (CCC:DOGE-USD) et Shiba Inu (CCC:SHIB-USD), ils n’auraient toujours pas la moindre idée de ce que je fais.

À propos de MARA Stock

Sur le stock MARA et son mérite dans cet engouement crypto. Tout d’abord, n’appelons pas cela un engouement car BTC est là pour rester. Quelque chose qui vaut plus de 40 000 $ par unité mérite un certain respect.

J’hésite à utiliser le terme «monnaie» car il n’est pas encore assez stable. C’est là que je pense que les taureaux perdent la plupart de leurs arguments. L’intérêt des crypto-monnaies et des pièces électroniques est maintenant qu’elles sont des vaisseaux de valeur. Vous savez quoi d’autre est un tel instrument? Or! Oui, le BTC est comme l’or, mais en plus précieux.

La principale raison pour laquelle ces classes d’actifs sont chères est que les gens le disent. Le fait que je sois d’accord ou non est sans importance pour leur valeur. Pour des raisons anciennes, les humains ont décidé que l’or est précieux et que nous devons le convoiter. Pour des raisons plus modernes, des millions de personnes pensent maintenant la même chose de la crypto-monnaie. Je peux même affirmer que la technologie derrière ce boom servira un grand service à l’avenir.

D’un autre côté, l’or n’a aucun but fonctionnel. La pandémie a poussé le monde vers une numérisation plus rapide des finances. Nous aurons besoin de la technologie pour évoluer et rapidement. BTC et d’autres crypto-monnaies y contribuent.

Les actions MARA ne sont pas bon marché

La partie délicate quand il s’agit de MARA est son compte de profits et pertes. Les métriques traditionnelles ne fonctionnent pas ici. De ce point de vue, le stock MARA a déjà 175 ans de «ventes» dans le prix. De toute évidence, c’est cher, mais pour le juger équitablement, j’utiliserai l’action réelle des prix dans les graphiques. Ils disent que le prix est la vérité et que c’est un absolu que je peux dessiner. Je suis convaincu que cela m’aidera à éviter des erreurs évidentes lors de la négociation.

Par exemple, lorsque l’action MARA se ralliait à 50 $ par action, j’aurais sonné l’alarme. Là-haut, c’est un cas clair de poursuite, ce qui peut fonctionner pour les traders dynamiques. Ceux qui réussissent sont assez rapides pour acheter des bénéfices élevés et plus élevés sur le cuir chevelu. Les investisseurs, quant à eux, tombent dans le piège et tiennent le sac proverbial. Depuis lors, le stock a perdu 65% de sa mousse, donc ici, cela ressemble à une opportunité.

Ce n’est pas bon marché car la valeur n’est pas encore un atout. Mais c’est dans une zone de base technique qui devrait tenir pour l’instant. L’action MARA est sensible au prix du BTC et elle aussi passe un moment. Les gros titres blâmés Tesla (NASDAQ:TSLA) PDG Elon Musk pour cela. En réalité, c’est juste une action régulière des prix.

Former une opinion indépendante

L’idée de la mousse est déjà un défi pour le roi des pièces électroniques. Quelques mauvais jours le feront du bien car cela secouera les mains faibles.

La stratégie avec la crypto est d’ajouter sur une longue période de temps. Tant que les points d’entrée sont très éloignés, c’est une stratégie séculaire viable. Ironiquement, c’était le même concept pour investir dans l’or pendant des décennies. Par conséquent, chronométrer l’entrée dans le stock MARA en une seule fois n’est pas idéal.

Les investisseurs pourraient commencer ici et en ajouter d’autres au fur et à mesure que les prix évoluent. La base réelle de l’énorme rallye de 2021 était de 16 $ par action. Il y a un autre groupe de soutien à seulement 4 $ en dessous. Le titre a déjà déclenché des schémas techniques baissiers. La correction a presque rempli toutes les cibles, elle est donc probablement à l’appui. Il y a peut-être encore de la place pour aller si les machines veulent être parfaites avec. Par conséquent, les taureaux doivent au mieux l’estampiller avec une étiquette de conviction moyenne.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.