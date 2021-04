MARA Stock: L’histoire de Bitcoin de Marathon fait face à de sérieuses questions

Marathon numérique (NASDAQ:MARA) a été l’un des plus grands gagnants de l’année écoulée. Incroyablement, au cours des 12 derniers mois, l’action MARA a augmenté de plus de 12 000%. Cela est en partie dû à la chute des actions en mars 2020, bien sûr. Mais la course a été incroyable malgré tout. Pas plus tard qu’en novembre, l’action MARA s’est vendue 2 $. Maintenant, c’est dans les 40 $.

La raison de la récupération est assez claire: Bitcoin (CCC:BTC-USD) est de retour. L’année dernière, l’étoile de crypto s’était un peu atténuée. Mais maintenant, avec les actions agressives de la banque centrale pour soutenir l’économie, les traders craignent l’inflation et achètent des actifs tels que Bitcoin comme couvertures. Marathon Digital, une société minière de Bitcoin, a naturellement profité du brusque changement de sentiment. Cependant, les spéculateurs ont pris de l’avance sur l’action MARA.

Marathon est encore une petite opération

À en juger par le cours de l’action et la capitalisation boursière, vous seriez pardonné de penser que Marathon Digital est une force majeure dans le monde de la cryptographie. Cependant, ce n’est pas le cas.

Au quatrième trimestre de 2020, Marathon n’a généré que 157 Bitcoins. Ce n’est pas rien, pour être clair, mais ce n’est pas non plus grand-chose dans le grand schéma des choses. Même à un prix de 50000 dollars, cela représente moins de 8 millions de dollars de revenus si Marathon avait vendu toutes les pièces sur le marché libre.

Au cours de ce même trimestre, en plus des coûts d’exploitation normaux et des frais généraux, Marathon a subi une perte de 1,2 million de dollars liée à la dépréciation des serveurs, une dépréciation de 871 000 dollars sur l’équipement minier et une dépense de près de 1 million de dollars pour la maintenance des serveurs.

Cela donne une idée de la part du produit de l’exploitation minière consommée simplement pour maintenir le matériel informatique en état de marche. Tout compte fait, Marathon a enregistré une importante perte d’exploitation pour le trimestre.

La société cherche à résoudre ce problème en achetant beaucoup plus d’unités minières et en atteignant enfin une échelle opérationnelle réelle. Nous verrons si cela fonctionne en temps voulu, mais jusqu’à présent, le modèle commercial n’a pas fait ses preuves.

N’oubliez pas la difficulté de l’exploitation minière

Les taureaux peuvent dissiper cette préoccupation précédente. Bien sûr, Marathon ne génère pas encore suffisamment de revenus. Mais cela ne changera-t-il pas une fois que la société aura mis en place son nouvel équipement minier plus tard cette année? En fait, non, pas nécessairement.

L’un des problèmes avec Marathon (et d’autres actions minières Bitcoin) est la difficulté de l’exploitation minière. Les mineurs consacrent leur puissance de calcul à la résolution d’énigmes cryptographiques. Lorsqu’un groupe minier réussit, il obtient le prix.

Comme vous le savez peut-être, une certaine quantité de Bitcoin est générée chaque jour. Ce chiffre ne change pas, quelle que soit la puissance de calcul consacrée à la tâche. Au contraire, la difficulté des énigmes est ajustée pour rendre l’exploitation minière plus ou moins difficile. Dans les projections de Marathon, il y a une belle histoire. Consacrez beaucoup plus de puissance de calcul à la situation, et cela gagnera beaucoup plus de crypto.

Cependant, dans le monde réel, Marathon n’est pas le seul acteur économique. Le prix du Bitcoin ayant considérablement augmenté au cours des derniers mois, de nombreux consortiums miniers consacrent plus de ressources à leurs opérations. Au fur et à mesure que chacun augmentera ses capacités minières, cela entraînera des rendements décroissants. Après tout, la vitesse à laquelle les nouveaux Bitcoins sont frappés ne changera pas.

Si Marathon était le seul producteur à augmenter sa puissance minière, il aurait une opportunité en or de faire une manne en ce moment. Mais, au lieu de cela, il est susceptible de voir ses investissements compensés car d’autres groupes miniers adoptent un comportement similaire.

Le trading, et non l’exploitation minière, stimulera le cours de l’action

Au quatrième trimestre, vous vous en souviendrez, Mara a généré 157 Bitcoins à partir d’opérations minières. Cela ne suffit pas pour déplacer l’aiguille. Ainsi, la direction a intelligemment trouvé un moyen de contourner ce problème. Il a plutôt acheté une tonne de Bitcoins sur le marché libre. Mara a publié un tas de ses actions au public. Il a ensuite, à son tour, utilisé ce capital fraîchement levé pour acheter 4 813 Bitcoins à un prix moyen de 31 000 $ chacun.

Jusqu’à présent, cela ressemble à un grand pas de la part de la direction. À en juger par l’action ultérieure des prix Bitcoin, la société a un grand gain non réalisé sur cette transaction. Si Bitcoin continue d’augmenter, l’action MARA devrait aller avec. Alors que l’extraction d’environ 150 Bitcoins par trimestre ne va pas faire grand-chose pour les actionnaires, posséder près de 5000 Bitcoins dans un marché haussier crypto est une tout autre affaire.

Cela dit, si la grande majorité de la valeur de Marathon vient du simple achat de Bitcoin sur le marché libre et en espérant que le prix augmente, vous devez vous demander s’il vaut mieux le posséder par rapport à un fonds Bitcoin dédié tel que Confiance Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS:GBTC). L’action GBTC vous donne une exposition à une augmentation du prix du Bitcoin sans avoir à vous soucier de l’exploitation minière, des coûts d’exploitation, de l’allocation du capital de gestion et le reste.

Verdict de l’action MARA

C’est un peu bizarre. Le modèle commercial déclaré de Marathon – extraire des Bitcoins et les vendre à des fins lucratives – n’a jusqu’à présent pas fonctionné. Cependant, en achetant une tonne de Bitcoin et en la conservant dans son bilan, cela s’est effectivement transformé en une spéculation sur le marché de la crypto au sens large.

Tant que Bitcoin continuera d’augmenter, l’action MARA l’accompagnera probablement. Personnellement, je préférerais exprimer ce pari avec quelque chose comme des contrats à terme GBTC ou Bitcoin, cependant. Je suis sceptique quant au fait que le secteur minier gagnera jamais beaucoup d’argent. En tant que tel, si vous souhaitez parier sur un prix Bitcoin plus élevé, il existe des moyens moins compliqués de le faire.

