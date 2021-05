MARA Stock: Marathon Digital Holdings a un look familier, malheureusement

Alors que les crypto-monnaies ont fait la une des journaux mondiaux grâce à la montée en puissance des Bitcoin (CCC:BTC-USD), ce sont les crypto-mineurs qui ont offert certains des gains les plus importants sur les marchés financiers. Un excellent exemple est Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA). Longtemps considéré comme un jeu spéculatif sur les actifs numériques, personne ne se moque de l’action MARA aujourd’hui.

Source: biggunsband / Shutterstock.com

D’une part, ses performances incroyables suffisent à faire taire les opposants. Au cours de l’année écoulée, l’action MARA a gagné plus de 3 100%. C’est remarquable, même comparé à d’autres actifs très commercialisés. À titre de comparaison, Bitcoin sur la même trame n’a augmenté «que» d’environ 400%. De plus, l’élan engendre un élan, ce qui est théoriquement de bon augure pour MARA, car le secteur de la cryptographie sous-jacent gagne en crédibilité à grande échelle.

Néanmoins, il est juste de souligner que l’action MARA affiche des signaux inquiétants. Principalement, au cours des cinq derniers jours ouvrables, les actions ont baissé d’environ 20%. Au cours de la semaine civile écoulée, de nombreuses crypto-monnaies ont augmenté à deux chiffres. Certains, comme Ethereum classique (CCC:ETC-USD) sont à trois chiffres.

La période du mois dernier, qui voit le stock MARA en baisse de 41%, vient s’ajouter aux malheurs. En revanche, le BTC a augmenté d’environ 4%. Les actions de Marathon fournissent-elles un signal d’alerte précoce ou les détenteurs de crypto-monnaies devraient-ils rejeter une telle préoccupation?

Sur le front positif, le sentiment continue de croître pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies – il est indéniable. Oui, je suis d’accord avec beaucoup de critiques sur le fait que le rallye est absolument fou. Néanmoins, nous devons garder à l’esprit l’adage selon lequel le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Comme nous le voyons, cela s’applique aux actifs numériques comme aux unités de capitaux propres.

Mais à un moment donné, toutes les bonnes choses doivent prendre fin. Avec les traders de Wall Street qui déplacent l’action MARA dans une direction différente de celle du secteur plus large de la crypto-monnaie, je ne pense pas que les investisseurs devraient carrément ignorer cette contradiction.

Il y a quelque chose de familier à propos de MARA Stock

L’un des plus grands regrets que j’ai à propos de la folie qui s’est produite l’année dernière est que je me suis trop appuyé sur l’analyse fondamentale pour évaluer les marchés, qu’il s’agisse du type traditionnel ou du type numérique. Cela m’a coûté personnellement parce que je n’ai pas apprécié l’adage ci-dessus jusqu’à ce que les évaluations soient devenues incontrôlables.

Parfois, le marché veut ce qu’il veut. Non, ce n’est pas une observation élégante ni unique. Mais c’est un concept à retenir la prochaine fois que nous rencontrerons une phase folle comme nous en avons été témoins dans le stock MARA et d’autres jeux spéculatifs.

Cela dit, nous devons également reconnaître que les marchés ne peuvent pas monter indéfiniment sans subir de correction. Et il est très possible que si les crypto-monnaies puissent continuer à augmenter, l’action MARA pourrait faire face à une correction.

C’est parce qu’il y a quelque chose de familier dans son action sur les prix. Environ un mois et demi avant de nous dire au revoir à 2020, l’un des titres les plus en vogue de la ville était ChargePoint (NYSE:CHPT). En tant que fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques, CHPT jouissait d’une grande pertinence.

Heck, il a même indirectement bénéficié des vents politiques favorables, l’administration du président Joe Biden poussant fortement un programme environnemental. Malgré cela, CHPT a subi des fluctuations de valorisation «de pointe» sauvages entre la fin novembre 2020 et la mi-janvier de cette année. Suite à cette phase imprévisible sauvage, CHPT a commencé à corriger durement.

Si vous remarquez, l’action MARA a également fait un bond similaire entre le début de février et la mi-avril de cette année. Pour votre bénéfice, j’ai juxtaposé les deux cartes et vos yeux ne vous trompent pas. Pour la partie appariée du graphique, il existe un coefficient de corrélation de 87%.

À mon avis, ce type d’action des prix suggère que les taureaux manquent simplement d’énergie pour maintenir le MARA à un niveau élevé. Par conséquent, il peut suivre les traces de ChargePoint, comme à la baisse.

Pas de haine, juste du réalisme

Pour une divulgation complète, j’ai une position courte sur les actions MARA, vous devez donc savoir que j’ai un biais. Pourtant, je crois honnêtement que ce que je présente est une analyse objective. Encore une fois, si vous regardez les graphiques pour MARA et CHPT, ils ont commencé prometteurs mais ont rencontré des turbulences sauvages. CHPT a finalement chuté, et je pense que le risque est élevé que MARA fasse de même.

Veuillez noter, cependant, que je ne déteste pas Marathon. Mais l’enthousiasme pour MARA et les crypto-monnaies en général est devenu incontrôlable. Cela ne signifie pas qu’en fin de compte, les mineurs et les actifs cryptographiques eux-mêmes ne finiront pas par augmenter. Mais pour l’instant, vous prenez un gros risque si vous décidez d’acheter Marathon – ou tout autre jeu minier – à ces niveaux.

A la date de publication, Josh Enomoto détenait une position courte sur MARA et des positions longues sur BTC et ETC.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.