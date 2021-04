MARA Stock: Marathon Digital Holdings est-il le meilleur moyen de jouer à la crypto?

Il n’y a aucune question Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) est sur une lancée. Le stock MARA est en hausse de plus de 350% depuis le début de l’année. Il n’y a pas eu d’arrêter ce mineur de crypto.

Source: Shutterstock

En fait, Ian Cooper d’InvestorPlace l’a récemment nommé l’une des 5 actions à acheter et à conserver pour la prochaine décennie. Ils ont tous le potentiel de rendre les investisseurs patients très riches.

Son raisonnement: quand Bitcoin (CCC:BTC-USD) se déplace plus haut, MARA aussi. Je comprends totalement le sentiment.

Cependant, c’est un domaine qui évolue encore beaucoup. En tant qu’investisseur, pouvez-vous dire avec une certitude à 100% que Marathon Digital est le meilleur mineur de crypto?

De plus, un pari sur ce mineur de crypto ou d’autres crypto-mineurs est-il une alternative plus sûre à Bitcoin, Ethereum (CCC:ETH-USD), ou l’une des autres crypto-monnaies? Et enfin, qu’en est-il des fabricants des machines minières. Ne méritent-ils pas une certaine attention?

Avec toute la mousse qui entoure les marchés aujourd’hui, je me demande de nommer Marathon Digital une action à posséder pour la prochaine décennie. Pour moi, une entreprise comme Lululemon (NASDAQ:LULU) a beaucoup plus de sens, mais c’est une discussion pour un autre jour.

Voici trois alternatives que je considérerais à la place de Marathon Digital.

Optez pour BLOK au lieu de MARA Stock

J’aime offrir à mes lecteurs des options. Il y a toujours une alternative. Si ce n’est pas A, pourquoi pas B? Si ce n’est pas Marathon Digital, pourquoi pas ETF Amplify Transformational Data Sharing (NYSEARCA:BLOK)?

Début mars, j’ai suggéré l’ETF car il a investi dans des entreprises développant et utilisant des technologies blockchain. MARA est actuellement le quatrième plus grand avoir du portefeuille de 1,27 milliard de dollars avec une pondération de 4,97%.

Bien sûr, il facture 0,71%, mais c’est pour que vous n’ayez pas à faire beaucoup de gros travaux. Il a augmenté de 62% depuis le début de l’année. Il ne peut pas tenir une bougie pour MARA – en hausse de 367% sur la même période – mais MARA ne vous donne pas la diversification que 54 holdings offrent.

Si jamais il y avait un ETF thématique à acheter, BLOK le serait.

Une grande capitalisation ou deux

Quelles sont les plus grandes entreprises détenant du Bitcoin?

Benzinga a rapporté en février que Tesla (NASDAQ:TSLA) et Carré (NYSE:SQ) avaient ensemble des gains non réalisés de 5 milliards de dollars sur leurs investissements respectifs. Pour être juste envers mon collègue, il avait Tesla dans sa liste de cinq actions. Ces deux entreprises ont tellement de choses à faire; Je ne vois pas comment Marathon Digital peut tenir une bougie à l’un ou l’autre.

En fait, Amrita Ahuja, CFO de Square, a déclaré à Fortune que Bitcoin pourrait bientôt être une partie importante du bilan de chaque grande entreprise.

«Il y a absolument un cas pour chaque bilan d’avoir Bitcoin dessus. Nous voyons le Bitcoin et les crypto-monnaies comme élargissant l’accès aux services financiers, en particulier lorsque vous pensez plus globalement », a déclaré Ahuja.

De façon intéressante, Ark Invest (NYSEARCA:ARKK) La PDG Cathie Wood a suggéré que si chaque S&P 500 La société a investi 10% de son argent dans Bitcoin, le prix grimperait à 400000 dollars par pièce. C’est une autre raison de posséder un fonds indiciel S&P 500.

Les grandes capitalisations s’apprêtent à détenir Bitcoin. Ceux qui le font, comme Square et Tesla, sont d’excellentes alternatives.

Attendez Bitmain

À la mi-mars, j’ai suggéré aux investisseurs envisageant MARA d’acheter le Bitcoin lui-même ou d’attendre Bitmain de rendre public maintenant que ses fondateurs ont réglé leurs différends. En janvier, un autre fabricant de machines minières, MicroBT, selon la rumeur, serait sur le point d’être rendue publique. C’est considéré comme une introduction en bourse depuis 2019.

Une autre possibilité est Canaan (NASDAQ:PEUT), un grand fabricant d’équipement de crypto-minage, si vous ne pouvez pas attendre. Il s’agit en fait de la 1re plus grande participation de BLOK à 3,45%. Son stock est en hausse de 270% depuis le début de l’année.

Je suis sûr qu’il y en a d’autres que je n’ai pas envisagés.

La ligne de fond

Il semble que les entreprises opérant dans les secteurs chauds des marchés tels que les crypto-monnaies puissent fixer leurs propres prix. Aucune valorisation n’est trop élevée quelles que soient les données financières sous-jacentes.

L’échange de crypto-monnaie Coinbase, qui devrait entrer en bourse en avril, a apparemment été évalué à 100 milliards de dollars, bien que certains experts du secteur s’attendent à ce que les frais de négociation crypto connaissent une «course vers le bas», comme ce fut le cas pour les frais de négociation d’actions. Lorsque cela se produit, la valorisation de Coinbase devrait prendre un sérieux coup.

Tout comme l’électrification des transports, les crypto-monnaies et les sociétés liées qui les utilisent ou en bénéficient sont au début d’un match de baseball de 20 manches.

Si vous pariez sur MARA, essayez de le faire de manière à vous isoler de certains des inconvénients potentiels, car il y a beaucoup d’autres chevaux dans cette course.

À mon avis, MARA n’est pas proche d’être le meilleur moyen de jouer à la crypto.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.